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Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Белгородские военные, проходящие службу в ДНР, получили две государственные награды

10 марта 2023, 16:52
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков посетил военнослужащих и проверил условия их проживания.
Сюжет
Военные

На этой неделе Вячеслав Гладков встретился с семьями тех военных, которые проходят службу в ДНР. От начальника управления региональной безопасности Евгения Воробьёва стало известно о награждении двух белгородцев. Об этом губернатор Белгородской области сообщил на своей странице в соцсетях.

За время проведения боёв наши парни уже получили две государственные награды. Письма от них уже передали семьям, которые находятся в Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона сообщил, что в ближайшие дни военнослужащим передадут часть спецоборудования и посылки от их жён и матерей.

Напомним, что ранее мобилизованные из Белгородской области записали обращение, где сообщили, что их, не обучив, отправили служить в штурмовую бригаду в ДНР. Однако на следующий день Вячеслав Гладков это опроверг: военные проходили обучение в Курской области, и пообещал встретиться с мобилизованными. Встреча состоялась 7 марта.

Вячеслав Гладков прокомментировал обращение мобилизованных в ДНР белгородцев
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#Александра Склярова#Военные#Военнослужащие#Награждение#Государственные награды#Спецоперация#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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