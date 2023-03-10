Белгородские военные, проходящие службу в ДНР, получили две государственные награды

Напомним, что ранее мобилизованные из Белгородской области записали обращение, где сообщили, что их, не обучив, отправили служить в штурмовую бригаду в ДНР. Однако на следующий день Вячеслав Гладков это опроверг: военные проходили обучение в Курской области, и пообещал встретиться с мобилизованными. Встреча состоялась 7 марта.