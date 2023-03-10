Белгородские военные, проходящие службу в ДНР, получили две государственные награды

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
На этой неделе Вячеслав Гладков встретился с семьями тех военных, которые проходят службу в ДНР. От начальника управления региональной безопасности Евгения Воробьёва стало известно о награждении двух белгородцев. Об этом губернатор Белгородской области сообщил на своей странице в соцсетях.
За время проведения боёв наши парни уже получили две государственные награды. Письма от них уже передали семьям, которые находятся в Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона сообщил, что в ближайшие дни военнослужащим передадут часть спецоборудования и посылки от их жён и матерей.
Напомним, что ранее мобилизованные из Белгородской области записали обращение, где сообщили, что их, не обучив, отправили служить в штурмовую бригаду в ДНР. Однако на следующий день Вячеслав Гладков это опроверг: военные проходили обучение в Курской области, и пообещал встретиться с мобилизованными. Встреча состоялась 7 марта.