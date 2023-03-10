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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Белгородские власти не считают дистант поводом для снижения цены обучения в вузах

10 марта 2023, 14:28
Фото: 1MI

В белгородских вузах не планируют снижать стоимость обучения из-за дистанта

Стоимость образовательных услуг в белгородских вузах, несмотря на удалённое обучение, пересчитывать не будут. Как пояснил глава регионального минобразования Андрей Милёхин, таких решений не принималось.

Белгородка поинтересовалась, будет ли перерасчёт за образование в вузах региона, так как студенты уже полгода находятся на дистанционном обучении. Соответствующий вопрос женщина задала в комментариях на странице губернатора в соцсети.

Министр образования региона Андрей Милёхин ответил, подобных решений не принималось, обучение проходит в полном объеме.

«Реализация образовательных программ в организациях высшего образования осуществляется в полном объёме с применением дистанционных образовательных технологий. Решение о перерасчёте оплаты за обучение в образовательных организациях не принималось», — написал чиновник.

Ранее стало известно, что дистанционное обучение в белгородских школах продлили до конца учебного года.

Дистанционное обучение в белгородских школах продлили до конца учебного года
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#Ольга Аксёнова#Дистанционное обучение#Дистант#Вуз#Стоимость обучения#Перерасчёт#Общество#Белгородская область#Андрей Милёхин
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