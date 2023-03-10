Белгородские власти не считают дистант поводом для снижения цены обучения в вузах

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Белгородка поинтересовалась, будет ли перерасчёт за образование в вузах региона, так как студенты уже полгода находятся на дистанционном обучении. Соответствующий вопрос женщина задала в комментариях на странице губернатора в соцсети.
Министр образования региона Андрей Милёхин ответил, подобных решений не принималось, обучение проходит в полном объеме.
«Реализация образовательных программ в организациях высшего образования осуществляется в полном объёме с применением дистанционных образовательных технологий. Решение о перерасчёте оплаты за обучение в образовательных организациях не принималось», — написал чиновник.
Ранее стало известно, что дистанционное обучение в белгородских школах продлили до конца учебного года.