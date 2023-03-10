«Белгородская керамика» за год увеличила выручку от продажи и чистую прибыль

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», кирпичный завод «Белгородская керамика» зарегистрирован в Строителе (Яковлевский горокруг) с 2020 года. Отрасль — производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины. Руководитель предприятия — Дмитрий Бондаренко, а владелец и бенефициар — Руслан Алиев.
По итогам 2022 года чистая прибыль завода превысила 34 млн рублей, выручка от продажи составила 318 млн рублей, а чистые активы — 50 млн рублей.
Напомним, в августе 2022 года «Белгородская керамика» значилась в списке налоговой как крупная организация, накопившая долги в бюджеты всех уровней. Сумма задолженности составляла 972 тыс. рублей.