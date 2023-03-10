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«Белгородская керамика» за год увеличила выручку от продажи и чистую прибыль

10 марта 2023, 11:16
Фото: 1MI
Компания отчиталась о финансовой деятельности за 2022 год. Кроме увеличения чистой прибыли и выручки от продажи, у завода также выросла сумма чистых активов.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», кирпичный завод «Белгородская керамика» зарегистрирован в Строителе (Яковлевский горокруг) с 2020 года. Отрасль — производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины. Руководитель предприятия — Дмитрий Бондаренко, а владелец и бенефициар — Руслан Алиев.

По итогам 2022 года чистая прибыль завода превысила 34 млн рублей, выручка от продажи составила 318 млн рублей, а чистые активы — 50 млн рублей.

Напомним, в августе 2022 года «Белгородская керамика» значилась в списке налоговой как крупная организация, накопившая долги в бюджеты всех уровней. Сумма задолженности составляла 972 тыс. рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская керамика#Завод#Прибыль#Выручка от продажи#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область
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