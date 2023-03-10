Белгородка попросила помощи с трудным ребёнком, но ей предложили отказаться от опеки

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Белгородка Елена просит помощи с трудным ребёнком, однако в ответ получает предложение попросту отказаться от опеки. Об этом женщина рассказала журналистам.
Елена усыновила Арсения в 2015 году. Вскоре выяснилось, что у мальчика девиантные особенности — он сбегает из дома, отказывается учиться и ворует. Женщина попросила открыть школу для детей с подобными проблемами, однако вместо поддержки она получила угрозы и предложения отказаться от опеки, утверждает жительница региона.
Как объяснила Елена, проблемы начались ещё с детского сада. Воспитателям с Арсением было тяжело. Органы опеки рекомендовали адаптироваться дома, поскольку конкретных мер поддержки от управления области не было. В итоге семья с трудом нашла частный детский сад.
Продолжились трудности уже в школе. Первый раз мальчик убежал из дома 31 августа 2017 года. С тех пор это случается постоянно. По словам белгородки, она пыталась найти для мальчика человека, который бы приглядывал за ним в общеобразовательном учреждении. Арсений сменил несколько школ, однако нигде учителя не идут на контакт, рассказывает женщина. Предлагали семье и домашнее обучение. Как отметила Елена, приёмный сын у неё трудный, но не безнадёжный.
Несколько раз Арсений лежал в психоневрологической больнице. Также мальчик проходил психолого-медико-педагогическую комиссию — задержек в развитии у него не выявили. Он может учиться, как и все дети, просто ему необходим контроль.
Два года назад Елена обратились в приёмную президента Владимира Путина, написала письмо уполномоченному по правам ребёнка, обращалась к губернатору Вячеславу Гладкову. Мальчика собирались отправить в Воронежскую область в спецшколу. Последняя от Арсения отказалась без объяснения причин, уточнили в редакции.
Теперь Арсений ворует в магазинах, а Елене угрожают уголовной ответственностью за жестокое обращение с ребёнком. Семья пыталась отправить мальчика в закрытую школу. Соответствующее постановление должен вынести суд, но пока ситуация окончательно не разъяснилась.
Белгородка уверена, что проблемы подобного рода есть не только у неё, однако заниматься ими никто не хочет. Детей с девиантным поведением в секции принимать не желают, именно поэтому необходимо место, где ребёнок будет находиться в безопасной среде, под присмотром и чем-то занят — тогда будет прогресс, считает Елена. Она также рассказала, что обращалась к омбудсмену по правам ребёнка в регионе Галине Пятых.
«Она заявила мне, что нет средств на школу. Значит, на цветы, плавающие по Везёлке, деньги есть, а на школу нет? Ну можно же выделить!» — возмутилась белгородка.
Наталья Злобина, основатель и президент фонда «Каждый особенный», знакома с ситуацией Елены. Специалист считает, что белгородке приходится почти в одиночку бороться с системой. Поддержки со стороны социальных служб не хватает. И Елена — не одна с подобными проблемами. По мнению Злобиной, сотрудники управления соцзащиты должны обеспечить ребёнку постоянный присмотр.
Помощь юному Арсению нужна сейчас. Строительство школы займёт много времени. Именно поэтому профильным ведомствам нужно заметить проблему одной семьи, тогда из тени выйдут и другие дети с подобными трудностями. Надо изучить проблему и поддержать маму, а не игнорировать или обвинять Елену, заключила Злобина.