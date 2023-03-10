Белгородка попросила помощи с трудным ребёнком, но ей предложили отказаться от опеки

Продолжились трудности уже в школе. Первый раз мальчик убежал из дома 31 августа 2017 года. С тех пор это случается постоянно. По словам белгородки, она пыталась найти для мальчика человека, который бы приглядывал за ним в общеобразовательном учреждении. Арсений сменил несколько школ, однако нигде учителя не идут на контакт, рассказывает женщина. Предлагали семье и домашнее обучение. Как отметила Елена, приёмный сын у неё трудный, но не безнадёжный.