Белгородец выпал из окна, ударился о машину и погиб

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
9 марта на улице Щорса, 47 Б в Белгороде мужчина выпал из окна многоэтажки и ударился о машину, которая стояла под окнами дома. В итоге белгородец скончался.
В следкоме «Бел.Ру» сообщили, что из окна 13 этажа выпал 31-летний мужчина. СК организовал процессуальную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что недавно в Белгороде выпала из окна и разбилась трёхлетняя девочка. Произошло это в доме на улице Губкина. Ребёнок скончался на месте.
В следкоме сообщили о начале доследственной проверки. Они выясняют обстоятельства произошедшего, а также то, где были взрослые в момент трагедии.
Также известно, что в начале текущего года в Старом Осколе из окна выпал мужчина. Погибший местный житель был 1994 года рождения. Причины случившегося устанавливают следователи.