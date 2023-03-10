Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Белгородец выпал из окна, ударился о машину и погиб

10 марта 2023, 07:36
Фото: тг-канал «Блэтгород»
Инцидент произошёл 9 марта на улице Щорса, 47Б. Следователи проводят проверку.

9 марта на улице Щорса, 47 Б в Белгороде мужчина выпал из окна многоэтажки и ударился о машину, которая стояла под окнами дома. В итоге белгородец скончался.

В следкоме «Бел.Ру» сообщили, что из окна 13 этажа выпал 31-летний мужчина. СК организовал процессуальную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что недавно в Белгороде выпала из окна и разбилась трёхлетняя девочка. Произошло это в доме на улице Губкина. Ребёнок скончался на месте.

В следкоме сообщили о начале доследственной проверки. Они выясняют обстоятельства произошедшего, а также то, где были взрослые в момент трагедии.

Также известно, что в начале текущего года в Старом Осколе из окна выпал мужчина. Погибший местный житель был 1994 года рождения. Причины случившегося устанавливают следователи.

Читайте также:
Трёхлетняя девочка в Белгороде выпала из окна и разбиласьВ Старом Осколе из окна выпал мужчинаВ Шебекино из окна выпал молодой человек
#Выпал из окна#Следственный комитет#Происшествия#Эксклюзив#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Гладков о 10 млрд рублей на засечную черту: Это деньги не из областного бюджета
Сегодня, 11:06
Пробивший стену частного дома под Белгородом снаряд показали на фото
Сегодня, 07:13
Новое жильё выбрали 250 семей из белгородского приграничья с введённым режимом ЧС
Сегодня, 07:23
«Мы не должны останавливать жизнь». Гладков о предложении отменить праздники
Сегодня, 07:49
«Освобождают место для ларька или тюльпанов?»: белгородцев возмутила вырубка деревьев
Сегодня, 08:04
В Белгородской области за год зафиксировали больше ДТП с участием военных
Сегодня, 09:29