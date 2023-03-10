Белгородец стрельбой из автомата поздравил женщин с 8 Марта

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
По нашим данным, на место происшествия выезжали органы. Пострадавших при этом не было. Также, по предварительной информации, позже у мужчины могли найти и другое оружие.
За комментарием журналисты «Бел.Ру» обратились в пресс-службу УМВД по Белгородской области: на данный момент какие-либо подробности нам не сообщили.
Также редакция обратилась за дополнительной информацией в СУ СКР по региону. В ведомстве журналистам ответили, что это «не их регистрация».
Отметим, что в январе этого года сотрудники ФСБ нашли у жителя Губкина незаконный тайник с оружием. У мужчины изъяли два пистолета и патроны к ним, обрез винтовки Мосина, детали для переделки под стрельбу боевыми патронами. За незаконное хранение губкинца приговорили к к трём годам и шести месяцам колонии общего режима.
Кроме того, в регионе запрещена, по понятным причинам, не только стрельба из оружия, но даже и запуск салютов — пока в регионе действует «жёлтый» уровень террористической опасности.