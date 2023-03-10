Белгородец стрельбой из автомата поздравил женщин с 8 Марта

Отметим, что в январе этого года сотрудники ФСБ нашли у жителя Губкина незаконный тайник с оружием. У мужчины изъяли два пистолета и патроны к ним, обрез винтовки Мосина, детали для переделки под стрельбу боевыми патронами. За незаконное хранение губкинца приговорили к к трём годам и шести месяцам колонии общего режима.