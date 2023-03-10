Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Белгородец стрельбой из автомата поздравил женщин с 8 Марта

10 марта 2023, 10:41
Фото: 1MI
Автомат, архивное фото
8 марта в посёлке Уразово Валуйского горокруга мужчина устроил стрельбу из автомата якобы в честь женского праздника, сообщили «Бел.Ру» читатели.

По нашим данным, на место происшествия выезжали органы. Пострадавших при этом не было. Также, по предварительной информации, позже у мужчины могли найти и другое оружие.

За комментарием журналисты «Бел.Ру» обратились в пресс-службу УМВД по Белгородской области: на данный момент какие-либо подробности нам не сообщили. 

Также редакция обратилась за дополнительной информацией в СУ СКР по региону. В ведомстве журналистам ответили, что это «не их регистрация».

Отметим, что в январе этого года сотрудники ФСБ нашли у жителя Губкина незаконный тайник с оружием. У мужчины изъяли два пистолета и патроны к ним, обрез винтовки Мосина, детали для переделки под стрельбу боевыми патронами. За незаконное хранение губкинца приговорили к к трём годам и шести месяцам колонии общего режима.

Кроме того, в регионе запрещена, по понятным причинам, не только стрельба из оружия, но даже и запуск салютов — пока в регионе действует «жёлтый» уровень террористической опасности.

ФСБ нашла у белгородца в гараже незаконный тайник с оружием
Узнать подробнее
Читайте также:
Будет громко: белгородцев предупредили об учебных стрельбахВизит инспектора ПДН в белгородскую семью закончился угрозами нападения и стрельбойСловесная перепалка возле ресторана в Белгороде закончилась стрельбой из травмата
#Артем Черненко#Стрельба#Автомат#8 марта#Происшествия#Эксклюзив#Белгородская область#Валуйки
Подпишитесь
Гладков о 10 млрд рублей на засечную черту: Это деньги не из областного бюджета
Сегодня, 11:06
Пробивший стену частного дома под Белгородом снаряд показали на фото
Сегодня, 07:13
Новое жильё выбрали 250 семей из белгородского приграничья с введённым режимом ЧС
Сегодня, 07:23
«Мы не должны останавливать жизнь». Гладков о предложении отменить праздники
Сегодня, 07:49
«Освобождают место для ларька или тюльпанов?»: белгородцев возмутила вырубка деревьев
Сегодня, 08:04
В Белгородской области за год зафиксировали больше ДТП с участием военных
Сегодня, 09:29