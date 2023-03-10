Белгородец бросил бутылку с алкоголем в автобус из-за неприязни к водителю

Ранее судимый житель областного центра разбил боковое зеркало в маршрутном автобусе и скрылся. Когда его задержали, он рассказал, что ему не понравилось, как водитель общается с пассажирами. Мужчине грозит тюремный срок, сообщили в региональном УМВД.

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