Белгородец бросил бутылку с алкоголем в автобус из-за неприязни к водителю

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Белгородцу не понравилось, как водитель автобуса общается с пассажирами, поэтому он бросил бутылку с алкоголем в боковое стекло и разбил его. Теперь ранее судимому мужчине снова грозит тюремный срок.
В отдел полиции обратился 36-летний водитель. Он рассказал, что один из пассажиров повредил боковое стекло автобуса. Вскоре 52-летнего подозреваемого задержали. Выпивший мужчина вышел из автобуса и стоял на остановке, а затем бросил бутылку и скрылся.
Мужчина объяснил, что ему не понравился тон, с которым водитель разговаривал с пассажирами. Сумма ущерба превысила 51 тыс. рублей. Белгородцу же грозит до пяти лет колонии.