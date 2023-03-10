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Published Сегодня, 14:03

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Updated Сегодня, 14:05

Белгородец бросил бутылку с алкоголем в автобус из-за неприязни к водителю

10 марта 2023, 14:03
Фото: 1MI
Ранее судимый житель областного центра разбил боковое зеркало в маршрутном автобусе и скрылся. Когда его задержали, он рассказал, что ему не понравилось, как водитель общается с пассажирами. Мужчине грозит тюремный срок, сообщили в региональном УМВД.

Белгородцу не понравилось, как водитель автобуса общается с пассажирами, поэтому он бросил бутылку с алкоголем в боковое стекло и разбил его. Теперь ранее судимому мужчине снова грозит тюремный срок.

В отдел полиции обратился 36-летний водитель. Он рассказал, что один из пассажиров повредил боковое стекло автобуса. Вскоре 52-летнего подозреваемого задержали. Выпивший мужчина вышел из автобуса и стоял на остановке, а затем бросил бутылку и скрылся.

Мужчина объяснил, что ему не понравился тон, с которым водитель разговаривал с пассажирами. Сумма ущерба превысила 51 тыс. рублей. Белгородцу же грозит до пяти лет колонии.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Происшествия#Город#Автобус#Полиция#Бутылка
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