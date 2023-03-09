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Жительница Белгородской области отметила 105-летие

9 марта 2023, 14:14
Фото: страница Анны Куташовой в ВК
С круглой датой поздравили Анастасию Давыдову из села Валуйчик. О дне рождения белгородки рассказала глава Красногвардейского района Анна Куташова.

Жительницу села Валуйчик Анастасию Тимофеевну Давыдову поздравили с юбилеем — белгородке исполнилось 105 лет. Посетила пенсионерку глава Красногвардейского района Анна Куташова.

Во время праздника, как рассказала Куташова, виновница торжества вспомнила, как приходилось выживать в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Тем не менее Анастасия Тимофеевна и её супруг вырастили четверых детей. Всего у пожилой белгородки шесть внуков, а также десять правнуков и три праправнука.

Фото: страница Анны Куташовой ВК

Ранее сообщалось, что именные поздравления от президента Владимира Путина получат 42 белгородца. Все они — ветераны Великой Отечественной войны.

Белгородских ветеранов поздравит президент Владимир Путин
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#Белгородская область#Красногвардейский район#Общество#Юбилей#День рождения#Наталья Корявых#105 лет#Анна Куташова
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