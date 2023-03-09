Жительница Белгородской области отметила 105-летие

Во время праздника, как рассказала Куташова, виновница торжества вспомнила, как приходилось выживать в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Тем не менее Анастасия Тимофеевна и её супруг вырастили четверых детей. Всего у пожилой белгородки шесть внуков, а также десять правнуков и три праправнука.