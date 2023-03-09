Жительница Белгородской области отметила 105-летие

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Жительницу села Валуйчик Анастасию Тимофеевну Давыдову поздравили с юбилеем — белгородке исполнилось 105 лет. Посетила пенсионерку глава Красногвардейского района Анна Куташова.
Во время праздника, как рассказала Куташова, виновница торжества вспомнила, как приходилось выживать в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Тем не менее Анастасия Тимофеевна и её супруг вырастили четверых детей. Всего у пожилой белгородки шесть внуков, а также десять правнуков и три праправнука.
Ранее сообщалось, что именные поздравления от президента Владимира Путина получат 42 белгородца. Все они — ветераны Великой Отечественной войны.