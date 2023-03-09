Жители Черноземья заметили светящееся кольцо в небе

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Необычное атмосферное явление заметили в Орле. В небе над городом виднелось светящееся кольцо. В науке его называют гало. Фотографиями местные жители делятся в соцсетях.
Появляется гало из-за перистых облаков, состоящих из кристалликов льда. Яркий ореол можно наблюдать ночью и днём вокруг солнца, луны, некоторых звёзд, планет, даже фонарей и прожекторов. Главное, чтобы в воздухе была ледяная пыль. Зимой гало можно увидеть при переходе от мороза к тёплой погоде. Для центральных регионов подобное явление — довольно редкое.
В декабре в небе над Старым Осколом горожане заметили зимнюю радугу — тоже редкое явление. Радуга в таких случаях создаётся не каплями воды, как это происходит обычно, а ледяными кристаллами.