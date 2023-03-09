За 2022 год субъекты сельхозотрасли получили поддержку КМСП в размере 25 млрд

На сегодняшний день в России реализуется несколько сервисов и программ поддержки малого и среднего бизнеса, включая аграрные предприятия. Основная часть из них доступна онлайн на цифровой платформе МСП.РФ. Эта площадка развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке МСП. Курирует это направление первый вице-премьер Андрей Белоусов.