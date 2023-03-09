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За 2022 год субъекты сельхозотрасли получили поддержку КМСП в размере 25 млрд

9 марта 2023, 08:01
Фото: pxhere.com
Малые и средние предприятия аграрной отрасли за 2022 год привлекли 25 миллиардов рублей финансирования благодаря поддержке Корпорации МСП. Банки-партнеры выдали предпринимателям более 1900 кредитов, превысив в четыре раза аналогичный показатель 2021 года.

Поддержка отечественных производителей сельскохозяйственной продукции является одним из ведущих направлений Корпорации малого и среднего предпринимательства (КМСП), сообщают ria.ru.

Около 400 кредитов на сумму 7,4 миллиарда рублей было выдано за 2022 год МСП-аграриям по Программе стимулирования кредитования (ПСК). Еще 1500 кредитов предоставили малым и средним предприятиям с гарантиями и поручительствами. Сумма выданных средств составила 18,3 миллиарда рублей. Об этом рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В топ-3 регионов-лидеров по объемам финансирования сельхозпредприятий МСП за прошлый год вошли Краснодарский край, Ростовская и Новосибирская области. Следом за ними идут Волгоградская, Воронежская, Омская и Саратовская области, а также Красноярский край.

Больше всего финансирования предоставили Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк. Партнерами программы господдержки стали также Совкомбанк, «Кубань кредит», «ФК Открытие» и Альфа-Банк. В качестве помощи в привлечении кредитования КМСП предлагает предприятиям свои «зонтичные» поручительства. Такой механизм в значительной мере упрощает получение кредитов предпринимателями, у которых недостаточно собственного залога или он отсутствует.

На сегодняшний день в России реализуется несколько сервисов и программ поддержки малого и среднего бизнеса, включая аграрные предприятия. Основная часть из них доступна онлайн на цифровой платформе МСП.РФ. Эта площадка развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке МСП. Курирует это направление первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В число таких сервисов входит «Производственная кооперация и сбыт». Площадка позволяет предпринимателям искать рынки сбыта или становиться поставщиками для ведущих организаций и федеральных торговых сетей.

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