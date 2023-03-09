Вячеслав Гладков попросил белгородцев отпустить его в отпуск

Posted Сегодня, 20:55
Published Сегодня, 20:55
Modified Сегодня, 20:55
Updated Сегодня, 20:55
Во время прямой линии 9 марта у губернатора Белгородской области поинтересовались, не собирается ли он в отпуск. В ответ Вячеслав Гладков пошутил, что этот вопрос, вероятно, задают его подчинённые.
Но позже Гладков ответил без юмора и поделился личным. Оказывается, последний раз в отпуске губернатор был ещё в 2020 году — когда работал в Ставропольском крае. Из-за этого в его семье бывают ссоры — «дома очень сильно ругаются, иногда не очень хорошими словами».
Поэтому Вячеслав Гладков хотел бы вырваться на две недели, чтобы отдохнуть и провести время со своей семьёй. Тем не менее, для этого белгородцы должны его отпустить.
Если в голосовании скажут нет — ну, люди голосовали за меня, подвести не могу. Если отпустят — обещаю отдохнуть, набраться сил и с утроенной энергией вернуться на работу. И заниматься тем, что ждут от властей люди — решением конкретных проблем для конкретных людей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Хотя глава региона и устал, со здоровьем у него сейчас всё в порядке. Как он сам отметил, готов отжаться и поприседать прямо во время прямой линии.