Вячеслав Гладков попросил белгородцев отпустить его в отпуск

Но позже Гладков ответил без юмора и поделился личным. Оказывается, последний раз в отпуске губернатор был ещё в 2020 году — когда работал в Ставропольском крае. Из-за этого в его семье бывают ссоры — «дома очень сильно ругаются, иногда не очень хорошими словами».

Поэтому Вячеслав Гладков хотел бы вырваться на две недели, чтобы отдохнуть и провести время со своей семьёй. Тем не менее, для этого белгородцы должны его отпустить.