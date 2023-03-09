ВСУ второй раз за день обстреляли белгородское приграничье

Утро в регионе также началось с громких звуков. Сообщалось, что это работа ВС РФ. Позже стало известно о взрывах в Харькове. В Минобороны сообщили, что в ответ на действия диверсантов в Брянской области 2 марта ВС РФ нанесли удар возмездия по Украине 9 марта.