ВСУ второй раз за день обстреляли белгородское приграничье

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Жители села Новая Таволжанка получили СМС-рассылку от РСЧС с предупреждением об обстреле. Людей просят спуститься в укрытия.
Это уже как минимум второй обстрел Шебекинского горокруга за 9 марта. Ранее рассылку получили жители Шебекино. После громких звуков очевидцы сообщили о столбе дыма. Как оказалось, неразорвавшийся снаряд попал в стену частного жилого дома. На место выехали оперативные службы для разминирования.
Утро в регионе также началось с громких звуков. Сообщалось, что это работа ВС РФ. Позже стало известно о взрывах в Харькове. В Минобороны сообщили, что в ответ на действия диверсантов в Брянской области 2 марта ВС РФ нанесли удар возмездия по Украине 9 марта.