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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

ВСУ второй раз за день обстреляли белгородское приграничье

9 марта 2023, 13:24
Фото: Bel.ru

Новая Таволжанка в Белгородской области попала под обстрел

ВСУ продолжают обстреливать Шебекинский горокруг. Под огнём находится Новая Таволжанка. Местные жители получают СМС-рассылку с предупреждением об опасности.
Сюжет
СВО

Жители села Новая Таволжанка получили СМС-рассылку от РСЧС с предупреждением об обстреле. Людей просят спуститься в укрытия.

Это уже как минимум второй обстрел Шебекинского горокруга за 9 марта. Ранее рассылку получили жители Шебекино. После громких звуков очевидцы сообщили о столбе дыма. Как оказалось, неразорвавшийся снаряд попал в стену частного жилого дома. На место выехали оперативные службы для разминирования. 

Утро в регионе также началось с громких звуков. Сообщалось, что это работа ВС РФ. Позже стало известно о взрывах в Харькове. В Минобороны сообщили, что в ответ на действия диверсантов в Брянской области 2 марта ВС РФ нанесли удар возмездия по Украине 9 марта.

Неразорвавшийся снаряд под Белгородом пробил стену в частном доме
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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#СВО#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка
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