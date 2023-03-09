ВК «Белогорье» обыграл уфимский «Урал»

«Редко когда играешь в праздник, да ещё и выигрываешь, поэтому хочу поздравить всех женщин с 8 Марта. В принципе, такая нервная и неровная игра и должна была получиться. Лёгкой никто не ждал», — рассказал старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев.