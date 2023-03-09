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ВК «Белогорье» обыграл уфимский «Урал»

9 марта 2023, 14:56
Фото: vk.com/belogorievolley
В перенесённом матче 17-го тура PARI Суперлиги, который прошёл в Туле 8 марта, «Белогорье» обыграло «Урал». О победе «львов» рассказали на сайте клуба.

В Туле 8 марта состоялся перенесённый матч 17-го тура чемпионата России по волейболу. «Белогорье» обыграло уфимский «Урал» со счётом 3:1. Обе команды боролись за пятое место в турнирной таблице.

Белгородцы обыграли уфимцев в первом сете. Это был 200-й выигранный «Белогорьем» сет в истории их противостояния в чемпионате России начиная с 1996 года.

Во втором сете победу одержал «Урал». Однако в последующих «Львы» победой делиться не стали. Счёт за сеты выглядит так: 25:12, 20:25, 25:20, 25:17. Итоговый счёт — 3:1 в пользу белгородцев.

Лучшим бомбардиром матча стал Мохамед Аль Хачдади — 24 очка. Ещё 14 очков набрал Георгий Заболотников, 13 — Руслан Галимов.

«Редко когда играешь в праздник, да ещё и выигрываешь, поэтому хочу поздравить всех женщин с 8 Марта. В принципе, такая нервная и неровная игра и должна была получиться. Лёгкой никто не ждал», — рассказал старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев.

Ранее «Белогорье» победило «Динамо-ЛО» со счетом 3:1.

«Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» в матче чемпионата России
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