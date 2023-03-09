В Старом Осколе вспыхнула маршрутная «Газель»

На улице 1-й Конной Армии, 43 в Старом Осколе 9 марта загорелась стоявшая «Газель». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области, в момент происшествия пассажиров в машине не было. Пожар ликвидировали.