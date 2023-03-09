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Updated Сегодня, 14:37

В Старом Осколе вспыхнула маршрутная «Газель»

9 марта 2023, 14:35
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
9 марта в Старом Осколе Белгородской области загорелась маршрутка. «Газель» быстро потушили, пассажиров в ней не было. Предположительно, происшествие случилось из-за неисправности. Подробности сообщили глава горокруга Андрей Чесноков в своём Telegram-канале и региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Пожар

На улице 1-й Конной Армии, 43 в Старом Осколе 9 марта загорелась стоявшая «Газель». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области, в момент происшествия пассажиров в машине не было. Пожар ликвидировали.

По словам Андрея Чеснокова, горело маршрутное такси. Предполагаемая причина возгорания — неисправность электросистемы и механизмов транспортного средства. Точная причина устанавливается.

В Белгороде 5 марта вспыхнул балкон на седьмом этаже в многоэтажном доме по улице Будённого. Очевидцы полагают, что причиной стал запущенный салют. Хозяева квартиры искали свидетелей.

Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
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#Ольга Аксёнова#Маршрутка#Пожар#Газель#Происшествия#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол
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