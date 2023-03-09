В Старом Осколе вспыхнула маршрутная «Газель»

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
На улице 1-й Конной Армии, 43 в Старом Осколе 9 марта загорелась стоявшая «Газель». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области, в момент происшествия пассажиров в машине не было. Пожар ликвидировали.
По словам Андрея Чеснокова, горело маршрутное такси. Предполагаемая причина возгорания — неисправность электросистемы и механизмов транспортного средства. Точная причина устанавливается.
В Белгороде 5 марта вспыхнул балкон на седьмом этаже в многоэтажном доме по улице Будённого. Очевидцы полагают, что причиной стал запущенный салют. Хозяева квартиры искали свидетелей.