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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В Сети сообщают о массовом сбое сервисов такси в России

9 марта 2023, 11:27
Фото: 1MI

В приложениях «Яндекс.Go» и Uber произошёл сбой

Проблемы пользователи приложений заметили после полудня 9 марта. Ситуацию уже исправляют.

В приложениях «Яндекс Go» и Uber произошёл сбой. В ситуации уже разбираются.

При выборе адреса для вызова автомобиля сервис выдаёт ошибку. Ошибку загрузки данных выдаёт и при вызове машины через приложение Uber. О причинах случившегося пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что стоимость такси в 2023 году может вырасти на 20%. Причиной этого стали убытки многих таксопарков в 2022. Речь о высоких ценах на запчасти и их нехватке.

Стоимость такси в 2023 году может вырасти на 20%
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Такси#Сбой#Яндекс Go#Яндекс#Uber
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