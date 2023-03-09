В Сети сообщают о массовом сбое сервисов такси в России

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В приложениях «Яндекс Go» и Uber произошёл сбой. В ситуации уже разбираются.
При выборе адреса для вызова автомобиля сервис выдаёт ошибку. Ошибку загрузки данных выдаёт и при вызове машины через приложение Uber. О причинах случившегося пока ничего не известно.
Ранее сообщалось, что стоимость такси в 2023 году может вырасти на 20%. Причиной этого стали убытки многих таксопарков в 2022. Речь о высоких ценах на запчасти и их нехватке.