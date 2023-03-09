В Минобороны РФ заявили об ударе возмездия в ответ на вылазку ДРГ в Брянской области

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В ответ на действия украинских ДРГ в Брянской области Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар возмездия.
Во время атаки в Брянской области села Любечане Климовского района украинские диверсанты обстреляли гражданские автомобили. Тогда погибли два человека.
Один ребёнок получил огнестрельное ранение в спину. Врачи успешно провели операцию и извлекли пулю.
Позже стало известно, что 10-летний мальчик спас двух девочек при нападении ДРГ. Будучи раненым, он вывел детей из машины и увёл их в лес, где они спрятались.
В ходе зачистки населённых пунктов от диверсантов обнаружили большое количество различных взрывных устройств.