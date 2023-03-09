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В Минобороны РФ заявили об ударе возмездия в ответ на вылазку ДРГ в Брянской области

9 марта 2023, 12:11
Фото: 1MI
Вооружённые силы России нанесли массированный удар по Украине 9 марта. Это был ответ на атаку украинских ДРГ в Брянской области 2 марта, сообщили в Telegram-канале Министерства обороны.
Сюжет
СВО

В ответ на действия украинских ДРГ в Брянской области Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар возмездия.

Во время атаки в Брянской области села Любечане Климовского района украинские диверсанты обстреляли гражданские автомобили. Тогда погибли два человека.

Один ребёнок получил огнестрельное ранение в спину. Врачи успешно провели операцию и извлекли пулю.

Позже стало известно, что 10-летний мальчик спас двух девочек при нападении ДРГ. Будучи раненым, он вывел детей из машины и увёл их в лес, где они спрятались.

В ходе зачистки населённых пунктов от диверсантов обнаружили большое количество различных взрывных устройств. 

В Брянской области нашли большое количество разных взрывных устройств
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#Ольга Аксёнова#ДРГ#Диверсанты#Массированный удар#Вооружённые силы РФ#Спецоперация#СВО#Брянская область
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