В Международный женский день четыре белгородки сели выпившими за руль

Всего на территории региона за день зафиксировали 539 нарушений ПДД. Четыре автомобилиста сели за руль без водительских прав, ещё 63 не пропустили пешеходов. Также сотрудники ГИБДД заметили 24 нарушения со стороны пешеходов. В 84 авто обнаружили технические неисправности.