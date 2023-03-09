В Международный женский день четыре белгородки сели выпившими за руль

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Белгородские автоинспекторы 8 марта отстранили от вождения 23 автомобилистов, которые сели за руль, будучи нетрезвыми. Среди них было четыре женщины. Некоторые из задержанных отказались проходить медосвидетельствование.
Всего на территории региона за день зафиксировали 539 нарушений ПДД. Четыре автомобилиста сели за руль без водительских прав, ещё 63 не пропустили пешеходов. Также сотрудники ГИБДД заметили 24 нарушения со стороны пешеходов. В 84 авто обнаружили технические неисправности.
Напомним, в феврале пьяный водитель на «Жигулях» настойчиво уступал дорогу водителям. Своим поведением он привлёк внимание сотрудников ДПС. Оказалось, что доза алкоголя в крови мужчины в восемь раз превысила норму.