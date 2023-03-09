В конце марта Гладков проведёт встречу с матерями мобилизованных белгородцев

В прямом эфире на областном телевидении губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что у матерей мобилизованных белгородцев накопилось много вопросов, в том числе про возможность отпуска для их сыновей. Чтобы ответить на всевозможные вопросы, глава региона предложил 28 марта провести встречу.