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Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

В конце марта Гладков проведёт встречу с матерями мобилизованных белгородцев

9 марта 2023, 17:08
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
На встрече губернатор постарается ответить на вопросы, которые накопились у матерей военнослужащих.

В прямом эфире на областном телевидении губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что у матерей мобилизованных белгородцев накопилось много вопросов, в том числе про возможность отпуска для их сыновей. Чтобы ответить на всевозможные вопросы, глава региона предложил 28 марта провести встречу.

Понимаю, что все мамы переживают, поэтому предлагаю 28 марта провести встречу с матерями мобилизованных. Отвечу на их вопросы, попытаюсь скоординировать и рассказать о том, что мне самому известно. Конечно, мобилизованные не в моей ответственности, но будем стараться найти ответы на сложные вопросы матерей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Матери#Мобилизованные#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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