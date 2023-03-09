В ДТП под Белгородом погибла 78-летняя женщина

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
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Updated Сегодня, 09:10
Смертельное ДТП произошло в Корочанском районе на трассе Белгород — М4 «Дон» — Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. Там 81-летний водитель «Жигулей» не пропустил ВАЗ-2115, автомобили столкнулись. В результате аварии сидевший за рулём первой машины мужчина пострадал, а его 78-летняя пассажирка погибла.
В Белгороде ночью в районе ул. Губкина, 20 Volkswagen Tiguan сбил 59-летнего мужчину. В момент аварии он переходил дорогу не по «зебре».
В Яковлевском горокруге 24-летний водитель «Лады Приоры» во время разворота не занял соответствующее крайнее левое положение на дороге и столкнулся с Toyota Corona, за рулём которой был 27-летний водитель. В аварии пострадал водитель иномарки.
В Белгороде 3 марта произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей.