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Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

В Белгородской области завершили строительство засечной черты

9 марта 2023, 16:50
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Работы закончились уже давно, рассказал губернатор во время прямой линии 9 марта. Он выразил надежду на благоразумие противника.

Сегодня, 9 марта, Вячеслав Гладков проводит прямую линию для жителей Белгородской области. Всего главе региона поступило свыше 900 сообщений.

Одной из тем для обсуждения стала защита границы. Так, в Белгородской области уже давно завершили строительство засечной черты. Губернатор отметил качество защиты и выразил надежду, что противник хорошо подумает перед тем, как предпринимать какие-либо действия.

Я надеюсь, что противник видит, в каком объёме и с каким качеством она построена. А также, что она (засечная черта, — прим. ред.) окажет своё результативное действие на то, чтобы не пустить врага на нашу территорию.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Вячеслав Гладков также рассказал, что в Белгородской области проводят много работ по эшелонированному обеспечению безопасности. А государственная граница тщательно охраняется.




Будут ли белгородские поля проверять на наличие мин и неразорвавшихся снарядов?
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#Кристина Семенчук#Приграничье#Засечная черта#Белгородская засечная черта#Спецоперация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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