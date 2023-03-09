В Белгородской области завершили строительство засечной черты

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Сегодня, 9 марта, Вячеслав Гладков проводит прямую линию для жителей Белгородской области. Всего главе региона поступило свыше 900 сообщений.
Одной из тем для обсуждения стала защита границы. Так, в Белгородской области уже давно завершили строительство засечной черты. Губернатор отметил качество защиты и выразил надежду, что противник хорошо подумает перед тем, как предпринимать какие-либо действия.
Я надеюсь, что противник видит, в каком объёме и с каким качеством она построена. А также, что она (засечная черта, — прим. ред.) окажет своё результативное действие на то, чтобы не пустить врага на нашу территорию.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков также рассказал, что в Белгородской области проводят много работ по эшелонированному обеспечению безопасности. А государственная граница тщательно охраняется.