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В Белгородской области построят 200 километров инженерных сетей

9 марта 2023, 15:13
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
В микрорайонах ИЖС за 2023 год планируют построить 200 км инженерных сетей, сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области. Часть объектов строят в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

В микрорайонах ИЖС 19 муниципальных образований в 2023 году планируют построить около 200 км сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения.
В общей сложности на строительство инженерных сетей выделили 950 млн рублей.

В микрорайонах Юго-Западный Белгорода и Майский-80 Белгородского района возводят объекты водоснабжения и водоотведения по программе «Стимул» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Стоимость объектов составит 138,4 млн рублей. Из них средства федерального бюджета — 132,9 млн рублей.

Ранее стало известно о строительстве 10 комплексных объектов водоснабжения на территории трёх муниципалитетов. Помимо этого, в текущем году в Короче и Таврово построят очистные сооружения.

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#Ольга Аксёнова#Инженерные сети#Нацпроект#Водоснабжение#Газоснабжение#Электроснабжение#Водоотведение#Общество#Касается каждого#Белгородская область
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