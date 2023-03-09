В Белгородской области построят 200 километров инженерных сетей

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В микрорайонах ИЖС 19 муниципальных образований в 2023 году планируют построить около 200 км сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения.
В общей сложности на строительство инженерных сетей выделили 950 млн рублей.
В микрорайонах Юго-Западный Белгорода и Майский-80 Белгородского района возводят объекты водоснабжения и водоотведения по программе «Стимул» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Стоимость объектов составит 138,4 млн рублей. Из них средства федерального бюджета — 132,9 млн рублей.
Ранее стало известно о строительстве 10 комплексных объектов водоснабжения на территории трёх муниципалитетов. Помимо этого, в текущем году в Короче и Таврово построят очистные сооружения.