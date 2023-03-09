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Published Сегодня, 18:58

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В Белгородской области начнут платить неродным детям мобилизованных

9 марта 2023, 18:58
Фото: 1MI
В региональное постановление внесут изменения, согласно которым неродные дети мобилизованных, которые находятся на их иждивении, тоже будут получать выплаты на питание. Об этом объявил губернатор Вячеслав Гладков.

К главе региона обратилась жительница Белгорода. Она рассказала о том, что её муж мобилизован, и на его содержании уже 12 лет находится её дочь от первого брака. Она попросила губернатора рассмотреть вопрос о внесении изменений в региональное постановление и распространить его действие на детей, проживающих в семьях мобилизованных, находящихся на их иждивении и содержании.

Вячеслав Гладков подтвердил, что в нынешней редакции регионального закона действительно нет такой графы и поручил министру социальной защиты населения и труда Белгородской области Елене Батановой рассмотреть данный вопрос и внести соответствующие изменения в постановление.

Если брак заключён, и есть дети от другого брака, но по ним нет усыновления, то мы выплаты такие будем проводить. Мне кажется, здесь вопрос правомерен.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в 2022 году на выплаты мобилизованным белгородцам и их семьям из резервного фонда области направили 559,4 млн рублей. Выплаты на питание в регионе получают почти 2500 детей военнослужащих.

Ранее белгородцы неоднократно жаловались на то, что не могут получить выплаты на питание неродных детей мобилизованных, которые находятся на их иждивении.

В конце марта Гладков проведёт встречу с матерями мобилизованных белгородцев
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#Кристина Семенчук#Мобилизованные#Спецоперация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Семьи#Военнослужащие
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