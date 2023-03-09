В Белгородской области начнут платить неродным детям мобилизованных

К главе региона обратилась жительница Белгорода. Она рассказала о том, что её муж мобилизован, и на его содержании уже 12 лет находится её дочь от первого брака. Она попросила губернатора рассмотреть вопрос о внесении изменений в региональное постановление и распространить его действие на детей, проживающих в семьях мобилизованных, находящихся на их иждивении и содержании.