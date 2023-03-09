В Белгородской области начнут платить неродным детям мобилизованных

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
Modified Сегодня, 19:00
Updated Сегодня, 19:00
К главе региона обратилась жительница Белгорода. Она рассказала о том, что её муж мобилизован, и на его содержании уже 12 лет находится её дочь от первого брака. Она попросила губернатора рассмотреть вопрос о внесении изменений в региональное постановление и распространить его действие на детей, проживающих в семьях мобилизованных, находящихся на их иждивении и содержании.
Вячеслав Гладков подтвердил, что в нынешней редакции регионального закона действительно нет такой графы и поручил министру социальной защиты населения и труда Белгородской области Елене Батановой рассмотреть данный вопрос и внести соответствующие изменения в постановление.
Если брак заключён, и есть дети от другого брака, но по ним нет усыновления, то мы выплаты такие будем проводить. Мне кажется, здесь вопрос правомерен.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в 2022 году на выплаты мобилизованным белгородцам и их семьям из резервного фонда области направили 559,4 млн рублей. Выплаты на питание в регионе получают почти 2500 детей военнослужащих.
Ранее белгородцы неоднократно жаловались на то, что не могут получить выплаты на питание неродных детей мобилизованных, которые находятся на их иждивении.