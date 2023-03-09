В белгородском МЧС рассказали о романтичном поступке своего сотрудника 8 марта

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
8 марта командир отделения второй пожарно-спасательной части Белгорода Иван Жорник решил сделать своей возлюбленной незабываемый подарок.
Он облачился в боевое обмундирование и с помощью пожарной лестницы поднялся на балкон шестого этажа к своей девушке. Парень встал на одно колено и предложил Альбине стать его женой. Любимая ответила согласием. Пожарный надел невесте кольцо на палец и вручил огромный букет роз.
Молодые уверены, что красивая дата в виде символа бесконечности сделает их союз по-настоящему счастливым и крепким.
Белгородцы нередко выбирают праздничные даты, чтобы сделать своим возлюбленным предложение. В новогоднюю ночь, 1 января 2023 года, мужчина предложил своей любимой выйти за него замуж на главной сцене Соборной площади.