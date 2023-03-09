В белгородском МЧС рассказали о романтичном поступке своего сотрудника 8 марта

Он облачился в боевое обмундирование и с помощью пожарной лестницы поднялся на балкон шестого этажа к своей девушке. Парень встал на одно колено и предложил Альбине стать его женой. Любимая ответила согласием. Пожарный надел невесте кольцо на палец и вручил огромный букет роз.