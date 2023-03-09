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Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

В белгородском МЧС рассказали о романтичном поступке своего сотрудника 8 марта

9 марта 2023, 09:51
Фото: кадр из видео МЧС России

В Белгороде сотрудник МЧС залез в окно к девушке, чтобы сделать ей предложение

Романтичное предложение руки и сердца сделал своей возлюбленной сотрудник второй пожарно-спасательной части Белгорода. Парень поднялся на пожарной лестнице до балкона девушки и встал на колено, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

8 марта командир отделения второй пожарно-спасательной части Белгорода Иван Жорник решил сделать своей возлюбленной незабываемый подарок.

Он облачился в боевое обмундирование и с помощью пожарной лестницы поднялся на балкон шестого этажа к своей девушке. Парень встал на одно колено и предложил Альбине стать его женой. Любимая ответила согласием. Пожарный надел невесте кольцо на палец и вручил огромный букет роз.

Молодые уверены, что красивая дата в виде символа бесконечности сделает их союз по-настоящему счастливым и крепким.

Белгородцы нередко выбирают праздничные даты, чтобы сделать своим возлюбленным предложение. В новогоднюю ночь, 1 января 2023 года, мужчина предложил своей любимой выйти за него замуж на главной сцене Соборной площади.

Будь моей женой: предложение руки и сердца в новогоднюю ночь на Соборной площади
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