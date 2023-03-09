В белгородских сёлах создали группы в соцсетях для оповещения во время ЧС

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Белгородские власти признали, что 4% звукового оборудования в регионе не работают «по разным причинам». Сейчас всё ремонтируют. Вячеслав Гладков отметил, что в силу оперативной обстановки это необходимо срочно исправить.
Губернатор отметил, что, помимо звукового оповещения, для белгородцев предусмотрены теле- и радио- оповещение. Также в регионе внедряют оповещения через приложение МЧС, а в сельских поселениях созданы администрацией группы в WhatsApp.
Напомним, на прошлой неделе, 1 марта, прошла проверка сирен и автомобилей с громкоговорителями. Тогда далеко не все белгородцы услышали что-либо, а другие — лишь отдалённо. Всего, как сообщили во время прямой линии, негативных комментариев поступило около 650. Причём, некоторым жителям было слишком громко.
Мы увидели, что есть зоны, где действительно нужно дополнительно ставить. Для этого и проводятся тренировки, чтобы увидеть слабые места. Надеюсь, что и дальше мы будем регулярно проводить эту работу, предварительно извещая население.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области