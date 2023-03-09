В белгородских сёлах создали группы в соцсетях для оповещения во время ЧС

Напомним, на прошлой неделе, 1 марта, прошла проверка сирен и автомобилей с громкоговорителями. Тогда далеко не все белгородцы услышали что-либо, а другие — лишь отдалённо. Всего, как сообщили во время прямой линии, негативных комментариев поступило около 650. Причём, некоторым жителям было слишком громко.