В Белгороде с 13 марта изменится маршрут городского поезда

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Городской поезд в Белгороде будет курсировать до Разумного. Корректировки вступят в силу с 13 марта.
Минтранс области и пригородная пассажирская компания «Черноземье» договорились о продлении маршрута утреннего рейса до станции Разумное, а также о назначении вечернего рейса по маршруту Белгород — Разумное — Белгород.
Изменится расписание и нескольких других маршрутов. Это необходимо для организации единого графика на участке Белгород — Готня, чтобы у пассажиров была возможность пересадки в Белгороде на поезда других направлений.
Речь о поездах Белгород — Томаровка, Белгород — Готня, Белгород — Нежеголь и Белгород — Наумовка. В последних трёх — и в обратном направлении. Подробнее — в прикреплённом расписании.