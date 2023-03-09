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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В Белгороде с 13 марта изменится маршрут городского поезда

9 марта 2023, 09:34
Фото: правительство Белгородской области

Городской поезд в Белгороде будет курсировать до Разумного

Маршрут следования утреннего рейса городского поезда продлят до станции Разумное. Изменения вступят в силу 13 марта, сообщили в региональном правительстве.

Городской поезд в Белгороде будет курсировать до Разумного. Корректировки вступят в силу с 13 марта.

Минтранс области и пригородная пассажирская компания «Черноземье» договорились о продлении маршрута утреннего рейса до станции Разумное, а также о назначении вечернего рейса по маршруту Белгород — Разумное — Белгород.

Изменится расписание и нескольких других маршрутов. Это необходимо для организации единого графика на участке Белгород — Готня, чтобы у пассажиров была возможность пересадки в Белгороде на поезда других направлений.

Речь о поездах Белгород — Томаровка, Белгород — Готня, Белгород — Нежеголь и Белгород — Наумовка. В последних трёх — и в обратном направлении. Подробнее — в прикреплённом расписании.

Фото: правительство Белгородской области
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