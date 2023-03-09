В Белгороде открыли ресторан «По понятиям», но вывеску быстро спрятали

Авторы названия для общепита, возможно, вдохновлялись российским сериалом «Ресторан по понятиям». Комедия рассказывает о четырёх преступниках, которые познакомились в тюрьме и решили оставить криминал в прошлом. Но перед этим они задумывают финальное ограбление банка, для чего арендуют рядом с ним ресторан и намереваются сделать подкоп к хранилищу. В итоге героям сериала предстоит определиться: совершить преступление или вести тихую спокойную жизнь.