В Белгороде открыли ресторан «По понятиям», но вывеску быстро спрятали

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Белгородцев удивило название нового ресторана на улице Победы. Фотографии вывески с названием «По понятиям» быстро распространились в Сети в начале марта. Сами горожане, судя по комментариям, отнеслись к такому имени для общепита неоднозначно.
Вскоре владельцы закрыли вывеску чёрным полиэтиленом. Соответствующее фото появилось в Telegram-канале «Электромир Максимова».
Авторы названия для общепита, возможно, вдохновлялись российским сериалом «Ресторан по понятиям». Комедия рассказывает о четырёх преступниках, которые познакомились в тюрьме и решили оставить криминал в прошлом. Но перед этим они задумывают финальное ограбление банка, для чего арендуют рядом с ним ресторан и намереваются сделать подкоп к хранилищу. В итоге героям сериала предстоит определиться: совершить преступление или вести тихую спокойную жизнь.
Ранее в Белгороде произвело фурор закрытие бара «Трактир». Посетители заведения принесли к помещению похоронный венок, цветы и свечи, чтобы попрощаться с питейным заведением.