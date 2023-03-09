Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

В Белгороде открыли ресторан «По понятиям», но вывеску быстро спрятали

9 марта 2023, 09:01
Фото: Telegram-канал «БелТру»
Заведение общепита с необычным названием появилось в центре города. В соцсетях предположили, что это могла быть отсылка к одноимённому ресторану из сериала. Однако вывеску быстро закрыли.

Белгородцев удивило название нового ресторана на улице Победы. Фотографии вывески с названием «По понятиям» быстро распространились в Сети в начале марта. Сами горожане, судя по комментариям, отнеслись к такому имени для общепита неоднозначно.

Вскоре владельцы закрыли вывеску чёрным полиэтиленом. Соответствующее фото появилось в Telegram-канале «Электромир Максимова».

Авторы названия для общепита, возможно, вдохновлялись российским сериалом «Ресторан по понятиям». Комедия рассказывает о четырёх преступниках, которые познакомились в тюрьме и решили оставить криминал в прошлом. Но перед этим они задумывают финальное ограбление банка, для чего арендуют рядом с ним ресторан и намереваются сделать подкоп к хранилищу. В итоге героям сериала предстоит определиться: совершить преступление или вести тихую спокойную жизнь.

Ранее в Белгороде произвело фурор закрытие бара «Трактир». Посетители заведения принесли к помещению похоронный венок, цветы и свечи, чтобы попрощаться с питейным заведением.

Фото: Telegram-канал "БелТру"
Белгородцы устроили «похороны» бару: фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцев удивило появление забора вокруг детсада в центре городаБелгородцев удивила высадка тюльпанов под снегом«Очень похож на Коми орнамент»: женщину удивил окрас автобусов в Белгороде
#Ольга Аксёнова#Ресторан#По понятиям#Вывеска#Полиэтилен#Сериал#Город#Новости Белгорода#Фотофакт#Нарочно не придумаешь#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Неразорвавшийся снаряд под Белгородом пробил стену в частном доме
Сегодня, 13:10
Белгородэнерго: нарушение охранных зон линий электропередачи чревато последствиями
Сегодня, 12:12
Надёжнее скотча: житель Белгорода наклеил на окна квартиры семь православных крестов
Сегодня, 13:25
Что появится на месте старой городской свалки в Белгороде?
Сегодня, 08:18
Подброс фантиков и «чёрные возчики»: как белгородские бизнесмены экономят на мусоре
Сегодня, 10:10
Гладков: В Белгородскую область звонят мамы со всей страны, переживают
Сегодня, 11:45