«Стас Михайлов» в группе поддержки и цветы на финише: итоги забега в Белгороде

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
8 марта в Белгороде прошёл праздничный забег «Беги, дорогая, беги». Участниц попросили прийти в розовой или красной одежде, а мужчинам предлагали надеть классические костюмы.
Участвовали в спортивном мероприятии около 1,2 тыс. человек. Стартовало оно в парке Победы. Бежали белгородцы 5 км. Стартовали бегуны в 11:00. На финише женщинам дарили цветы, а мужчинам — памятные медали.
Напомним, из-за забега в центре города временно ограничили движение автомобилей.