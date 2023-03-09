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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

«Стас Михайлов» в группе поддержки и цветы на финише: итоги забега в Белгороде

9 марта 2023, 07:48
Фото: мэрия Белгорода

Участниками забега «Беги, дорогая, беги» в Белгороде стали 1,2 тыс. человек

Накануне в областном центре прошёл забег «Беги, дорогая, беги». Участницы вышли на старт в розовой и красной одежде. Фотографии опубликовали в Telegram-канале мэрии Белгорода.

8 марта в Белгороде прошёл праздничный забег «Беги, дорогая, беги». Участниц попросили прийти в розовой или красной одежде, а мужчинам предлагали надеть классические костюмы.

Участвовали в спортивном мероприятии около 1,2 тыс. человек. Стартовало оно в парке Победы. Бежали белгородцы 5 км. Стартовали бегуны в 11:00. На финише женщинам дарили цветы, а мужчинам — памятные медали.

Напомним, из-за забега в центре города временно ограничили движение автомобилей.

Фото: мэрия Белгорода
В Белгороде 8 марта ограничат движение из-за забега в красной и розовой одежде
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#8 марта#Международный женский день#"Беги#Дорогая
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