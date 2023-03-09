Стали известны критерии введения режима ЧС в сёлах Белгородской области

Глава региона добавил, что после того, как было принято решение о выделении денежных средств на строительство нового жилья тем сёлам, где объявлена ЧС, количество претензий от жителей приграничья возросло. И это было предсказуемо. Но объявить чрезвычайную ситуацию муниципального уровня в каждом селе невозможно — за это губернатору грозит уголовная ответственность.