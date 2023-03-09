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Published Сегодня, 20:18

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Стали известны критерии введения режима ЧС в сёлах Белгородской области

9 марта 2023, 20:18
Фото: 1MI
9 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл прямую линию. Первым вопросом стало введение режима чрезвычайной ситуации в населённых пунктах на границе региона. Жительница хутора Дубровка Валуйского округа спросила, почему в одних сёлах режим ЧС вводят, а в других — нет.

Вячеслав Гладков озвучил главные критерии, на которые ориентируются власти при принятии решения о введении режима ЧС в том или ином населённом пункте. Ими оказались постоянное физическое уничтожение населения и ежедневные обстрелы из орудий и стрелкового оружия, которые не позволяют находиться на территории.

Уровень напряжения растёт. Если ситуация будет ухудшаться, будем принимать меры, чтобы обеспечить безопасность, в том числе через объявление чрезвычайной ситуации. Но там, где это действительно требуется.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона добавил, что после того, как было принято решение о выделении денежных средств на строительство нового жилья тем сёлам, где объявлена ЧС, количество претензий от жителей приграничья возросло. И это было предсказуемо. Но объявить чрезвычайную ситуацию муниципального уровня в каждом селе невозможно — за это губернатору грозит уголовная ответственность.

Напомним, 1 марта Вячеслав Гладков объяснял, почему власти не вводят режим ЧС на хуторе МарьиноШебекинского округа и селе Солнцевка Белгородского района, которые уже неоднократно подвергались обстрелам.

Белгородские власти отказались вводить режим ЧС в безлюдных сёлах
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#Кристина Семенчук#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Спецоперация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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