Стали известны критерии введения режима ЧС в сёлах Белгородской области

Posted Сегодня, 20:18
Published Сегодня, 20:18
Modified Сегодня, 20:20
Updated Сегодня, 20:20
Вячеслав Гладков озвучил главные критерии, на которые ориентируются власти при принятии решения о введении режима ЧС в том или ином населённом пункте. Ими оказались постоянное физическое уничтожение населения и ежедневные обстрелы из орудий и стрелкового оружия, которые не позволяют находиться на территории.
Уровень напряжения растёт. Если ситуация будет ухудшаться, будем принимать меры, чтобы обеспечить безопасность, в том числе через объявление чрезвычайной ситуации. Но там, где это действительно требуется.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона добавил, что после того, как было принято решение о выделении денежных средств на строительство нового жилья тем сёлам, где объявлена ЧС, количество претензий от жителей приграничья возросло. И это было предсказуемо. Но объявить чрезвычайную ситуацию муниципального уровня в каждом селе невозможно — за это губернатору грозит уголовная ответственность.
Напомним, 1 марта Вячеслав Гладков объяснял, почему власти не вводят режим ЧС на хуторе МарьиноШебекинского округа и селе Солнцевка Белгородского района, которые уже неоднократно подвергались обстрелам.