Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

«Сплошные шедевры»: чем жителям Томаровки не понравилась реновация центрального парка

9 марта 2023, 08:45
Фото: Татьяна Вотинова / Bel.ru

Не все жители Томаровки под Белгородом оценили реновацию центрального парка

В редакцию «Бел.Ру» обратилась жительница Томаровки Белгородской области Татьяна Вотинова. Женщина утверждает, что центральный парк в её посёлке после реновации стал выглядеть только хуже. Что по этому поводу нам ответили в администрации Яковлевского горокруга — читайте далее.

По мнению Татьяны, проект по реконструкции центрального парка в Томаровке провалился, причём полностью: якобы теперь нет «ни парка, ни другого».

Выпилили деревья, ошкурили, поставили. Сплошные шедевры. Это всё, что сделали.
Татьяна Вотинова

Татьяна посетовала на то, что на территории парка выпилили все деревья и зачем-то переложили плитку. Кроме того, местную жительницу смутил внешний вид арт-объектов: «какая-то металлическая гусеница», «натыканные в землю палки» и прочие якобы странные вещи, увидев которые «Гладков был бы в шоке».

Также, по словам женщины, в парке поставили стенд, на котором якобы утверждалось о потраченных на работы 200 млн рублях. Татьяна заявляет, что позже табличку убрали, но подтвердить её наличие могут якобы все жители посёлка.

Фото: Татьяна Вотинова / Bel.ru

Как «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе администрации Яковлевского горокруга, информация о размещенном стенде с указанием затраченных на проект 200 млн. рублей якобы не соответствует действительности. Кроме того, по данным администрации, стоимость работ на подобных паспортах объектов не прописывается. 

В пресс-службе утверждают, что стоимость реализации проекта составила 38 млн рублей. Эти данные подтверждает портал госзакупок: найденная нами закупка с наименованием «Благоустройство и озеленение центрального парка посёлка Томаровка» оценивается в ту же сумму. Кроме того, описанные в документах объекты совпадают с теми, которые находятся в парке на данный момент — в том числе и «гусеница», которая в техзадании прописана как «Игровой комплекс „Альпинист 6“»

Фото: документы госзакупок

Что касается замены плитки, то, по данным пресс-службы администрации, старый вариант «утратил свои первоначальные характеристики», а сама реконструкция была комплексной. Не просто так спилили и деревья.

Во время благоустройства была произведена выпиловка аварийно-опасных деревьев, в количестве 16 штук, которые могли нести опасность пребывающим в данном парке гражданам.
пресс-служба администрации Яковлевского горокруга

Также не поступало в адрес администрации писем и жалоб на проведение благоустройства парка. 

«С памятью у нас не всё хорошо»: в парке Памяти под Белгородом погибли деревья
Узнать подробнее
Читайте также:
«Страшно ходить»: на Крейде в Белгороде осыпается мостПоехала к президенту: многодетная белгородка не может получить жильё по программеНа зловонные запахи чаще всего жалуются жители двух городов Белгородской области
#Артем Черненко#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Томаровка#Парк#Реконструкция#Деревья#Ремонт#Госзакупки#Жалоба#Общество#Эксклюзив
Подпишитесь
Неразорвавшийся снаряд под Белгородом пробил стену в частном доме
Сегодня, 13:10
Белгородэнерго: нарушение охранных зон линий электропередачи чревато последствиями
Сегодня, 12:12
Надёжнее скотча: житель Белгорода наклеил на окна квартиры семь православных крестов
Сегодня, 13:25
Что появится на месте старой городской свалки в Белгороде?
Сегодня, 08:18
Подброс фантиков и «чёрные возчики»: как белгородские бизнесмены экономят на мусоре
Сегодня, 10:10
Гладков: В Белгородскую область звонят мамы со всей страны, переживают
Сегодня, 11:45