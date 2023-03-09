«Сплошные шедевры»: чем жителям Томаровки не понравилась реновация центрального парка

В пресс-службе утверждают, что стоимость реализации проекта составила 38 млн рублей. Эти данные подтверждает портал госзакупок: найденная нами закупка с наименованием «Благоустройство и озеленение центрального парка посёлка Томаровка» оценивается в ту же сумму. Кроме того, описанные в документах объекты совпадают с теми, которые находятся в парке на данный момент — в том числе и «гусеница», которая в техзадании прописана как «Игровой комплекс „Альпинист 6“»