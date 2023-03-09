«Сплошные шедевры»: чем жителям Томаровки не понравилась реновация центрального парка

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
По мнению Татьяны, проект по реконструкции центрального парка в Томаровке провалился, причём полностью: якобы теперь нет «ни парка, ни другого».
Выпилили деревья, ошкурили, поставили. Сплошные шедевры. Это всё, что сделали.
Татьяна Вотинова
Татьяна посетовала на то, что на территории парка выпилили все деревья и зачем-то переложили плитку. Кроме того, местную жительницу смутил внешний вид арт-объектов: «какая-то металлическая гусеница», «натыканные в землю палки» и прочие якобы странные вещи, увидев которые «Гладков был бы в шоке».
Также, по словам женщины, в парке поставили стенд, на котором якобы утверждалось о потраченных на работы 200 млн рублях. Татьяна заявляет, что позже табличку убрали, но подтвердить её наличие могут якобы все жители посёлка.
Как «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе администрации Яковлевского горокруга, информация о размещенном стенде с указанием затраченных на проект 200 млн. рублей якобы не соответствует действительности. Кроме того, по данным администрации, стоимость работ на подобных паспортах объектов не прописывается.
В пресс-службе утверждают, что стоимость реализации проекта составила 38 млн рублей. Эти данные подтверждает портал госзакупок: найденная нами закупка с наименованием «Благоустройство и озеленение центрального парка посёлка Томаровка» оценивается в ту же сумму. Кроме того, описанные в документах объекты совпадают с теми, которые находятся в парке на данный момент — в том числе и «гусеница», которая в техзадании прописана как «Игровой комплекс „Альпинист 6“»
Что касается замены плитки, то, по данным пресс-службы администрации, старый вариант «утратил свои первоначальные характеристики», а сама реконструкция была комплексной. Не просто так спилили и деревья.
Во время благоустройства была произведена выпиловка аварийно-опасных деревьев, в количестве 16 штук, которые могли нести опасность пребывающим в данном парке гражданам.
пресс-служба администрации Яковлевского горокруга
Также не поступало в адрес администрации писем и жалоб на проведение благоустройства парка.