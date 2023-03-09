Ростехнадзор ответил на запрос о жалобах на жару в шахтах Яковлевского ГОКа

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Ранее мы писали о том, что работники Яковлевского ГОКа жалуются на высокую температуру воздуха в шахтах. Комментарии о проблеме сотрудники оставляли под постом в соцсети ЯГОКа «ВКонтакте».
Чтобы разобраться в ситуации, редакция «Бел.Ру» направила запрос в Ростехнадзор. В ведомстве сообщили, что в 2022 году и в начале 2023 года в адрес Ростехнадзора жалоб на Яковлевский ГОК и на высокую температуру на опасном производственном объекте «Рудник подземный» не поступало.
Из этого следует, что о проблеме работники заявляют в соцсетях, однако официально об этом заявлять в контролирующие органы не рискуют.
Отметим, что проблему с высокой жарой подтвердил «Бел.Ру» также один из бывших работников ГОКа. Мужчина работал на предприятии пару лет назад: «Там действительно жарко. Люди работали по пояс голыми. В то время, когда я работал, вентиляция слабая была».
Мы также направляли запрос в Яковлевский ГОК, где пытались узнать о количестве жалоб людей на высокую температуру. Однако ответ на этот вопрос не поступил. На предприятии подчеркнули, что проблему с жарой позволит ликвидировать вентиляционная выработка, также в ГОКе планируется перейти на вентиляционные рукава большого сечения.
Напомним, что в прошлом году во время выездной плановой проверки было выявлено 105 нарушений требований промышленной безопасности на Яковлевском ГОКе.