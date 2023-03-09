Ростехнадзор ответил на запрос о жалобах на жару в шахтах Яковлевского ГОКа

Чтобы разобраться в ситуации, редакция «Бел.Ру» направила запрос в Ростехнадзор. В ведомстве сообщили, что в 2022 году и в начале 2023 года в адрес Ростехнадзора жалоб на Яковлевский ГОК и на высокую температуру на опасном производственном объекте «Рудник подземный» не поступало.