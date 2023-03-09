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Ростехнадзор ответил на запрос о жалобах на жару в шахтах Яковлевского ГОКа

9 марта 2023, 13:49
Фото: 1MI
Работники жалуются в соцсетях, однако официальных жалоб не подают. Подробнее — в нашем материале.

Ранее мы писали о том, что работники Яковлевского ГОКа жалуются на высокую температуру воздуха в шахтах. Комментарии о проблеме сотрудники оставляли под постом в соцсети ЯГОКа «ВКонтакте».

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Чтобы разобраться в ситуации, редакция «Бел.Ру» направила запрос в Ростехнадзор. В ведомстве сообщили, что в 2022 году и в начале 2023 года в адрес Ростехнадзора жалоб на Яковлевский ГОК и на высокую температуру на опасном производственном объекте «Рудник подземный» не поступало.

Из этого следует, что о проблеме работники заявляют в соцсетях, однако официально об этом заявлять в контролирующие органы не рискуют.

Отметим, что проблему с высокой жарой подтвердил «Бел.Ру» также один из бывших работников ГОКа. Мужчина работал на предприятии пару лет назад: «Там действительно жарко. Люди работали по пояс голыми. В то время, когда я работал, вентиляция слабая была».

Мы также направляли запрос в Яковлевский ГОК, где пытались узнать о количестве жалоб людей на высокую температуру. Однако ответ на этот вопрос не поступил. На предприятии подчеркнули, что проблему с жарой позволит ликвидировать вентиляционная выработка, также в ГОКе планируется перейти на вентиляционные рукава большого сечения.

Напомним, что в прошлом году во время выездной плановой проверки было выявлено 105 нарушений требований промышленной безопасности на Яковлевском ГОКе.

Ростехнадзор выявил 105 нарушений промышленной безопасности на Яковлевском ГОКе
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#Алина Харина#Яковлевский ГОК#Жалобы#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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