Посылки с муляжами гранат с угрозами получили соседи Белгородской области по ЦЧР

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Жители Липецкой области получили необычные курьерские отправления. Внутри таких посылок находили предметы, похожие на боеприпасы, и записки с угрозами, пишет издание.
Спецслужбы изучили содержимое посылок: оказалось, что предметы не содержали взрывчатых веществ. Однако граждан всё же просят не трогать посылки, а позвонить по номеру 112 или в полицию.
Не следует также прикасаться к неизвестным предметам, найденным в общественных местах, транспорте или на улице. Нельзя пользоваться мобильными телефонами рядом с такими предметами.
Ранее жителям Белгородской области напомнили, как следует себя вести в случае обнаружения беспилотника или его обломков.