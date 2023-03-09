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Published Сегодня, 11:30

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Updated Сегодня, 11:32

Посылки с муляжами гранат с угрозами получили соседи Белгородской области по ЦЧР

9 марта 2023, 11:30
Фото: Telegram-канал правительства Липецкой области

Жителям Липецкой области прислали посылки с муляжами гранат

Спецслужбы в регионе несколько раз выезжали к испуганным местным жителям. Граждан просят не трогать посылки от неизвестных отправителей, пишут «Народные новости».

Жители Липецкой области получили необычные курьерские отправления. Внутри таких посылок находили предметы, похожие на боеприпасы, и записки с угрозами, пишет издание.

Спецслужбы изучили содержимое посылок: оказалось, что предметы не содержали взрывчатых веществ. Однако граждан всё же просят не трогать посылки, а позвонить по номеру 112 или в полицию.

Не следует также прикасаться к неизвестным предметам, найденным в общественных местах, транспорте или на улице. Нельзя пользоваться мобильными телефонами рядом с такими предметами.

Ранее жителям Белгородской области напомнили, как следует себя вести в случае обнаружения беспилотника или его обломков.

Белгородцам напомнили, что делать при обнаружении беспилотника
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#Ольга Аксёнова#Муляж гранаты#Посылка#Угрозы#Общество#Черноземье#Белгородская область#Липецкая область
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