Послепраздничное утро в Белгороде началось с громких звуков

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Рано утром 9 марта белгородцев разбудили громкие звуки. Жители региона услышали их около 5:00. Сообщается, что громко было из-за работы ВС РФ. Данных о каких-либо разрушениях нет. Позже стало известно о взрывах в Харькове.
По данным РБК, удары нанесли по городу и по Харьковской области. Глава региона Олег Синегубов сообщил, что целями были объекты критической инфраструктуры. Взрывы прозвучали и в других украинских городах.
Накануне ВСУ обстреливали Белгородскую область. Под огонь попало село Цаповка Борисовского района. Местным жителям пришла рассылка от РСЧС. Информации о разрушениях или пострадавших нет.
7 марта под обстрел попали Щетиновка в Белгородском районе и Лозовая Рудка в Борисовском районе. До этого со стороны Украины обстреляли Белянку Шебекинского округа и Староселье Краснояружского района.