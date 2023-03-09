Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Послепраздничное утро в Белгороде началось с громких звуков

9 марта 2023, 06:41
Фото: Bel.ru

Громкие звуки в Белгороде объяснили работой ВС РФ

9 марта над Белгородом и близлежащими районами было громко. Это связано с работой ВС РФ.
Сюжет
СВО

Рано утром 9 марта белгородцев разбудили громкие звуки. Жители региона услышали их около 5:00. Сообщается, что громко было из-за работы ВС РФ. Данных о каких-либо разрушениях нет. Позже стало известно о взрывах в Харькове.

По данным РБК, удары нанесли по городу и по Харьковской области. Глава региона Олег Синегубов сообщил, что целями были объекты критической инфраструктуры. Взрывы прозвучали и в других украинских городах.

Накануне ВСУ обстреливали Белгородскую область. Под огонь попало село Цаповка Борисовского района. Местным жителям пришла рассылка от РСЧС. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

7 марта под обстрел попали Щетиновка в Белгородском районе и Лозовая Рудка в Борисовском районе. До этого со стороны Украины обстреляли Белянку Шебекинского округа и Староселье Краснояружского района.

Белгородцев разбудили громкие звуки над городом
Узнать подробнее
Читайте также:
Под обстрел попали два населённых пункта Белгородской областиТретий обстрел за сутки: белгородцев призывают уйти в укрытияВСУ продолжили обстрел Белгородской области: под огнём приграничное село
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#СВО#Громкие звуки#Спецоперация
Подпишитесь
Неразорвавшийся снаряд под Белгородом пробил стену в частном доме
Сегодня, 13:10
Белгородэнерго: нарушение охранных зон линий электропередачи чревато последствиями
Сегодня, 12:12
Надёжнее скотча: житель Белгорода наклеил на окна квартиры семь православных крестов
Сегодня, 13:25
Что появится на месте старой городской свалки в Белгороде?
Сегодня, 08:18
Подброс фантиков и «чёрные возчики»: как белгородские бизнесмены экономят на мусоре
Сегодня, 10:10
Гладков: В Белгородскую область звонят мамы со всей страны, переживают
Сегодня, 11:45