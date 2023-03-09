Погода в Белгородской области в пятницу будет весенней — с теплом и дождями

В Белгородскую область 10 марта придут дожди

В регионе ночью 10 марта ожидаются небольшие дожди. Днём местами осадки продолжатся. Столбик термометра в светлое время суток остановится на отметке от +5 °С до +10 °С, следует из прогноза регионального ГУ МЧС.

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