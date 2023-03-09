Погода в Белгородской области в пятницу будет весенней — с теплом и дождями

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В пятницу, 10 марта, в Белгородской области будет пасмурная погода. Ночью ожидается небольшой дождь. Днём осадки пройдут в некоторых районах.
Ночью ветер будет южной четверти, а его скорость достигнет 8-13 м/с. Днём направление поменяется на северо-западное.
Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +1 °С до +6 °С. Днём воздух прогреется от +5 °С до +10 °С.
В Белгороде ночью столбик термометра покажет от +1 °С до +3 °С. Днём значительно потеплеет — от +5 °С до +7 °С.