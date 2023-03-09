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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Погода в Белгородской области в пятницу будет весенней — с теплом и дождями

9 марта 2023, 13:58
Фото: 1MI

В Белгородскую область 10 марта придут дожди

В регионе ночью 10 марта ожидаются небольшие дожди. Днём местами осадки продолжатся. Столбик термометра в светлое время суток остановится на отметке от +5 °С до +10 °С, следует из прогноза регионального ГУ МЧС.
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Погода

В пятницу, 10 марта, в Белгородской области будет пасмурная погода. Ночью ожидается небольшой дождь. Днём осадки пройдут в некоторых районах.

Ночью ветер будет южной четверти, а его скорость достигнет 8-13 м/с. Днём направление поменяется на северо-западное.

Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +1 °С до +6 °С. Днём воздух прогреется от +5 °С до +10 °С.

В Белгороде ночью столбик термометра покажет от +1 °С до +3 °С. Днём значительно потеплеет — от +5 °С до +7 °С.

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#Ольга Аксёнова#Прогноз погоды#Погода#Дождь#Потепление#Весна#Общество#Белгородская область#Белгород
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