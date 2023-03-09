Подброс фантиков и «чёрные возчики»: как белгородские бизнесмены экономят на мусоре

Тем не менее, ещё не все хозяйствующие субъекты, а именно юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключили договор с региональным оператором, ЦЭБом. Всем им рассылаются письма-уведомления о необходимости сделать это как можно скорее, ведь у них накапливается задолженность, а в случае отказа ЦЭБ передаёт письмо с документами уже в суд.