Подброс фантиков и «чёрные возчики»: как белгородские бизнесмены экономят на мусоре

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
По закону потребителями услуги «обращение с ТКО» являются не только граждане, но и хозяйствующие субъекты: правила и вывоз отходов изменились для них ещё 1 января 2019 года
Тем не менее, ещё не все хозяйствующие субъекты, а именно юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключили договор с региональным оператором, ЦЭБом. Всем им рассылаются письма-уведомления о необходимости сделать это как можно скорее, ведь у них накапливается задолженность, а в случае отказа ЦЭБ передаёт письмо с документами уже в суд.
Так, например, 27 февраля этого года Арбитражный суд Белгородской области решил взыскать с ИП Екатерины Епифановой в пользу ЦЭБа 107 тыс. рублей. Деньги по услуге вывоза отходов предприниматель задолжала с 2019 года, говорится в судебном приказе.
Есть также вариант заключения договора по фактическому объему накопления ТКО, но в этом случае, хозсубъект обязан иметь собственную контейнерную площадку, оборудованную в соответствии с СанПин, внесенную в реестр контейнерных площадок, с наличием числа контейнеров на ней, в соответствии с нормативом накопления ТКО для данного хозсубъекта.
Как отметили в ЦЭБе, в зависимости от формы работы расчёт начисления за услугу «обращение с ТКО» может осуществляться по площади, количества сотрудников, клиентов и так далее.
Кроме того, договор на оказание услуги заключается в соответствии с нормативами, определёнными Приказом департамента жилищно - коммунального хозяйства Белгородской области от 19 декабря 2018 №188 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Белгородской области».
Правда, бывает, что даже с заключенным договором предприниматели идут на нарушения. Самое частое из них — отказ оплачивать услугу. Причина такого решения в том, что предприятие якобы не производит никакого мусора — значит, и вывозить ничего не надо. Но встаёт закономерный вопрос: куда деваются фантики от конфет и, например, использованные салфетки?
Очень часто к этой категории относятся продуктовые магазины, бутики, торговые центры. Некоторые из них потом выбрасывают мусор, который в любом случае появляется в процессе жизнедеятельности, в ближайшие контейнеры.
К слову, есть и те, кто не заключает договор намеренно и пользуется услугой, подбрасывая свои отходы в чужие контейнеры. Это не только нарушает закон, но и увеличивает объём производимого мусора. И платят за это местные жители: люди вынуждены наблюдать на площадке для сбора ТКО постоянно переполненные контейнеры.
Есть и такие хозсубъекты, которые и не знали, что нужно оплачивать услуги ЦЭБа. Они, соответственно, не заключали ни с кем договор, а продолжали кидать мусор в ближайший контейнер. У этой категории неплательщиков начисляются огромные долги за неоплату услуги, ведь отдавать средства за вывоз мусора они обязаны в любом случае. Незнание не освобождает от ответственности.
Еще один интересный случай связан с индивидуальными предпринимателями, которые работают из дома. В данном случае гражданин обязан оплачивать вывоз ТКО и как физическое лицо, и как юридическое.
Работать из дома — не означает не производить отходы в процессе своей работы.
Пресс-служба ЦЭБа
Нарушителями считаются и те, кто заключает договор с регоператором, но пользуется услугами «чёрных возчиков» — компаний, которые под видом стройотходов вывозят и твердые коммунальные. Мало того, что это является нарушением, так это ещё и обман: частник оплачивает работу как «черных возчиков», так и регоператора, которому он обязан платить в любом случае.
В ЦЭБе отметили, что вывозом ТКО в регионе занимаются только они. В настоящее время регоператором заключены договоры с компанией – транспортировщиком ООО «Еврологистик».
Отметим, что опасные отходы, стройотходы, ветки и другие, не относящиеся к ТКО отходы должен вывозить не регоператор, а компании-транспортировщики, имеющие соответствующую лицензию.
Таким образом, не заключать договор с регоператором — не только дорого, но и грозит ответственностью, причём административной:
Чтобы избежать этого и огромных долгов, можно заключить договор в любом территориально удобном представительстве ООО «ЦЭБ».