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Под Белгородом построят новую школу на 1000 мест

9 марта 2023, 07:17
Фото: правительство Белгородской области
Строители начали готовить площадку под возведение школы в Дубовском сельском поселении. Сдать объект планируют в 2024 году, сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Школы

В Дубовском сельском поселении готовят площадку под новую школу на 1000 мест. Концессионное соглашение на строительство региональный минстрой заключил с ООО «Прошкола». Техническим заказчиком выступает ФАУ «Роскапстрой».

Земельные работы на участке уже стартовали. Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию в декабре 2024 года. Площадь школы составит порядка 20 тыс. кв. м. Работы проводят в рамках нацпроекта «Образование».

На строительство выделили грант в размере 362 млн рублей, 348 млн рублей — из федерального бюджета. Общая оценочная стоимость объекта составила 1,5 млрд рублей.

Также в регионе планируют строительство ещё трёх школ. Они появятся в микрорайонах Стрелецкое-23 и Центральный Белгородского района, в микрорайоне Юго-Западный в Белгороде.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Школы#Образование#Строительство#Нацпроект#Касается каждого#Концессионное соглашение
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