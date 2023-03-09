Под Белгородом построят новую школу на 1000 мест

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В Дубовском сельском поселении готовят площадку под новую школу на 1000 мест. Концессионное соглашение на строительство региональный минстрой заключил с ООО «Прошкола». Техническим заказчиком выступает ФАУ «Роскапстрой».
Земельные работы на участке уже стартовали. Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию в декабре 2024 года. Площадь школы составит порядка 20 тыс. кв. м. Работы проводят в рамках нацпроекта «Образование».
На строительство выделили грант в размере 362 млн рублей, 348 млн рублей — из федерального бюджета. Общая оценочная стоимость объекта составила 1,5 млрд рублей.
Также в регионе планируют строительство ещё трёх школ. Они появятся в микрорайонах Стрелецкое-23 и Центральный Белгородского района, в микрорайоне Юго-Западный в Белгороде.