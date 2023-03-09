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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Очевидцы заметили столб дыма в Шебекино после сообщений от РСЧС об обстреле

9 марта 2023, 12:40
Фото: Telegram-канал "Шёпот Шебекино"

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Местные жители получили СМС-рассылку от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. Над городом, по словам очевидцев, виден дым.
Сюжет
Обстрел

ВСУ возобновили обстрелы приграничного Шебекино. Местным жителям пришла рассылка с просьбой спуститься в подвалы. Официальных комментариев по обстрелу пока нет. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Добавим, что в городе после череды громких звуков появился дым. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Фото: РСЧС

Неспокойно сегодня было в Белгороде и Белгородском районе. Как стало известно ранее, громкие звуки связаны с работой ВС РФ. Позже появилась информация о взрывах в Харькове и других украинских городах.

Послепраздничное утро в Белгороде началось с громких звуков
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье#Дым#Громкие звуки
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