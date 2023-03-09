Очевидцы заметили столб дыма в Шебекино после сообщений от РСЧС об обстреле

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
ВСУ возобновили обстрелы приграничного Шебекино. Местным жителям пришла рассылка с просьбой спуститься в подвалы. Официальных комментариев по обстрелу пока нет. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
Добавим, что в городе после череды громких звуков появился дым. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Неспокойно сегодня было в Белгороде и Белгородском районе. Как стало известно ранее, громкие звуки связаны с работой ВС РФ. Позже появилась информация о взрывах в Харькове и других украинских городах.