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Обстрел Шебекино, обвинения Иванова и старая свалка в Белгороде: итоги дня

9 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
После праздников в белгородском приграничье неспокойно, адвокат Иванова прокомментировала обвинения в адрес своего подзащитного, а на старой городской свалке в Белгороде разбирают груды мусора.

Неспокойный день

Утро в Белгородской области началось с громких звуков. 9 марта над Белгородом и близлежащими районами было громко. Произошедшее объяснили работой российских военных. Вскоре стало известно о взрывах в украинских городах, в том числе в соседнем Харькове.

Днём ВСУ обстреляли Шебекино. После прилётов местные жители заметили столб дыма в частном секторе. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прилёта повредило жилой дом. Неразорвавшийся снаряд пробил стену.

Под обстрел также попало село Новая Таволжанка в Шебекинском округе.

Неразорвавшийся снаряд под Белгородом пробил стену в частном доме
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Экс-мэр под стражей

Адвокат Антона Иванова объяснила ситуацию с автомобилем, из-за которого бывшего мэра обвинили в получении взятки. По словам Елены Палымовой, никаких взяток её подзащитный не получал. Палымова заявила, что машина принадлежала экс-супруге Иванова.

Как отмечает юрист, с решением о заключении бывшего градоначальника она не согласна. 

«Как же его проверяли?» Адвокат Иванова об обвинениях в получении взятки автомобилем
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Старая свалка

В Белгороде продолжается рекультивация старой городской свалки. На её месте, по крайней мере по планам, белгородцам стоит ждать зелёную зону с многолетниками и деревьями.

Территория свалки составляет 20 га, а глубина залегания мусора местами достигает 16 метров. Рабочие переместили уже около 170 тыс. кубометров свалочных масс. Планируется, что на месте старого полигона устроят зелёную зону к концу 2024 года.

Что появится на месте старой городской свалки в Белгороде?
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