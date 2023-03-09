Обстрел Шебекино, обвинения Иванова и старая свалка в Белгороде: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утро в Белгородской области началось с громких звуков. 9 марта над Белгородом и близлежащими районами было громко. Произошедшее объяснили работой российских военных. Вскоре стало известно о взрывах в украинских городах, в том числе в соседнем Харькове.
Днём ВСУ обстреляли Шебекино. После прилётов местные жители заметили столб дыма в частном секторе. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прилёта повредило жилой дом. Неразорвавшийся снаряд пробил стену.
Под обстрел также попало село Новая Таволжанка в Шебекинском округе.
Адвокат Антона Иванова объяснила ситуацию с автомобилем, из-за которого бывшего мэра обвинили в получении взятки. По словам Елены Палымовой, никаких взяток её подзащитный не получал. Палымова заявила, что машина принадлежала экс-супруге Иванова.
Как отмечает юрист, с решением о заключении бывшего градоначальника она не согласна.
В Белгороде продолжается рекультивация старой городской свалки. На её месте, по крайней мере по планам, белгородцам стоит ждать зелёную зону с многолетниками и деревьями.
Территория свалки составляет 20 га, а глубина залегания мусора местами достигает 16 метров. Рабочие переместили уже около 170 тыс. кубометров свалочных масс. Планируется, что на месте старого полигона устроят зелёную зону к концу 2024 года.