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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Неразорвавшийся снаряд под Белгородом пробил стену в частном доме

9 марта 2023, 13:10
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
При обстреле пострадал частный жилой дом. Помимо повреждения стены, в здании выбиты стёкла, посечён забор. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, оперативные службы на месте уже приступают к разминированию.
Сюжет
Обстрел

9 марта под огнём ВСУ вновь оказался город Шебекино. Неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом и пробил стену. Помимо этого, в здании выбиты стёкла. Повреждения получил и забор. 

На месте работают оперативные службы. Они займутся разминированием. Помимо этого, продолжается подворовой обход. 

По информации губернатора, под обстрел попала окраина города. Пострадавших нет. 

Добавим, что сообщения об обстреле жители Шебекино стали получать после 15:00. Очевидцы сообщали о столбе дыма после громких звуков. 

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Очевидцы заметили столб дыма в Шебекино после сообщений от РСЧС об обстреле
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Снаряд#Частный дом#Разминирование#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков
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