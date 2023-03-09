Неразорвавшийся снаряд под Белгородом пробил стену в частном доме

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
9 марта под огнём ВСУ вновь оказался город Шебекино. Неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом и пробил стену. Помимо этого, в здании выбиты стёкла. Повреждения получил и забор.
На месте работают оперативные службы. Они займутся разминированием. Помимо этого, продолжается подворовой обход.
По информации губернатора, под обстрел попала окраина города. Пострадавших нет.
Добавим, что сообщения об обстреле жители Шебекино стали получать после 15:00. Очевидцы сообщали о столбе дыма после громких звуков.