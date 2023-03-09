Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Над Брянской областью сработала система ПВО. В районе посёлка Навля сбили украинский беспилотник самолётного типа. Его уничтожили. Никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали. На месте работают оперативные службы.
Ранее ВСУ обстреляли деревню Раковка в Климовском районе. Пострадавших нет, однако есть разрушения. Из-за попадания снаряда повреждения получили жилой дом и хозяйственная постройка. Оперативные службы тоже работают на месте происшествия.
Сегодня, 9 марта, неспокойно было и в Белгородской области. Жители областного центра и близлежащих районов проснулись от громких звуков. Сообщалось, что они связаны с работой ВС РФ. Вскоре стало известно о взрывах в Харькове и других украинских городах.