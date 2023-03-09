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Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

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Над Брянской областью сработала система ПВО

9 марта 2023, 08:42
Фото: 1MI

Губернатор Богомаз рассказал о сбитом беспилотнике ВСУ в Брянской области

В районе посёлка Навля силы ПВО сбили украинский беспилотник. Никто не пострадал. Разрушений не зафиксировали, пишут «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
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Обстрел

Над Брянской областью сработала система ПВО. В районе посёлка Навля сбили украинский беспилотник самолётного типа. Его уничтожили. Никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали. На месте работают оперативные службы.

Ранее ВСУ обстреляли деревню Раковка в Климовском районе. Пострадавших нет, однако есть разрушения. Из-за попадания снаряда повреждения получили жилой дом и хозяйственная постройка. Оперативные службы тоже работают на месте происшествия.

Сегодня, 9 марта, неспокойно было и в Белгородской области. Жители областного центра и близлежащих районов проснулись от громких звуков. Сообщалось, что они связаны с работой ВС РФ. Вскоре стало известно о взрывах в Харькове и других украинских городах.

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#Наталья Корявых#Брянская область#Белгородская область#Александр Богомаз#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Беспилотник#СВО
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