Над Брянской областью сработала система ПВО

Сегодня, 9 марта, неспокойно было и в Белгородской области. Жители областного центра и близлежащих районов проснулись от громких звуков. Сообщалось, что они связаны с работой ВС РФ. Вскоре стало известно о взрывах в Харькове и других украинских городах.