Кондитерская фабрика «Славянка» впервые отчиталась о миллионной прибыли

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», кондитерская фабрика «Славянка» зарегистрирована в Старом Осколе с 2011 года. Отрасль — производство шоколада и сахаристых изделий. Управляющая компания — УК «Славянка», а головная компания — АО «Гофропак-Славянка».
По итогам 2022 года чистая прибыль кондитерской фабрики «Славянка» составила 9,6 млн рублей, выручка от продажи превысила 13 млн рублей, а чистые активы — 11 млн рублей. При этом денежный поток сократился до 27 тысяч рублей.
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что «Славянка» добилась признания незаконным штрафа от налоговой службы. Штраф в 40 тыс. рублей компании выписали по статье за несоблюдение установленного порядка представления отчётов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ (ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ).
Инспекторы установили, что 27 октября 2020 года компания открыла за пределами РФ счета в швейцарском банке, но уведомления об их открытии предоставила в январе 2021 года.