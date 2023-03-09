Кондитерская фабрика «Славянка» впервые отчиталась о миллионной прибыли

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что «Славянка» добилась признания незаконным штрафа от налоговой службы. Штраф в 40 тыс. рублей компании выписали по статье за несоблюдение установленного порядка представления отчётов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ (ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ).