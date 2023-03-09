Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Кондитерская фабрика «Славянка» впервые отчиталась о миллионной прибыли

9 марта 2023, 13:35
Фото: 1MI
За прошедший год у компании также резко выросли выручка от продажи и чистые активы. При этом денежный поток снизился.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», кондитерская фабрика «Славянка» зарегистрирована в Старом Осколе с 2011 года. Отрасль — производство шоколада и сахаристых изделий. Управляющая компания — УК «Славянка», а головная компания — АО «Гофропак-Славянка».

По итогам 2022 года чистая прибыль кондитерской фабрики «Славянка» составила 9,6 млн рублей, выручка от продажи превысила 13 млн рублей, а чистые активы — 11 млн рублей. При этом денежный поток сократился до 27 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что «Славянка» добилась признания незаконным штрафа от налоговой службы. Штраф в 40 тыс. рублей компании выписали по статье за несоблюдение установленного порядка представления отчётов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ (ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ).

Инспекторы установили, что 27 октября 2020 года компания открыла за пределами РФ счета в швейцарском банке, но уведомления об их открытии предоставила в январе 2021 года.

Белгородская УК «Славянка» впервые за четыре года отчиталась о прибыли
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородка пожаловалась на просроченный сок в подарке от «Славянки» незрячему сынуМосковская компания не смогла засудить «Славянку-Торг» из-за слогана и упаковки«Славянка» добилась признания незаконным штрафа от налоговой службы
#Кристина Семенчук#Кондитерская фабрика#Славянка#Прибыль#Выручка#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Старый Оскол
Подпишитесь
Неразорвавшийся снаряд под Белгородом пробил стену в частном доме
Сегодня, 13:10
Белгородэнерго: нарушение охранных зон линий электропередачи чревато последствиями
Сегодня, 12:12
Надёжнее скотча: житель Белгорода наклеил на окна квартиры семь православных крестов
Сегодня, 13:25
Что появится на месте старой городской свалки в Белгороде?
Сегодня, 08:18
Подброс фантиков и «чёрные возчики»: как белгородские бизнесмены экономят на мусоре
Сегодня, 10:10
Гладков: В Белгородскую область звонят мамы со всей страны, переживают
Сегодня, 11:45