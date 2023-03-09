Компания Жернового в Белгороде впервые за пять лет понесла убытки

В прошлом году фирма участвовала в трёх процедурах госзакупок, заключив три контракта на 39 млн рублей. При этом с 2018 по 2021 год число подписанных договоров не было меньше четырёх. Что касается сумм, в 2018 году были заключены контракты на 94 млн рублей, в 2019-м — на 88 млн рублей, в 2020-м — на 103 млн рублей, а в 2021-м — на 151 млн рублей.