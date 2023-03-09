Компания Жернового в Белгороде впервые за пять лет понесла убытки

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Фабрика информационных технологий» работает в Белгороде с 2007 года и занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Руководитель и бенефициар — Фёдор Жерновой. Он же является и владельцем организации.
По итогам 2022 года компания «ФИТ» ушла в убыток на 24,4 млн рублей. При этом выручка от продажи составила 175,3 млн рублей.
В прошлом году фирма участвовала в трёх процедурах госзакупок, заключив три контракта на 39 млн рублей. При этом с 2018 по 2021 год число подписанных договоров не было меньше четырёх. Что касается сумм, в 2018 году были заключены контракты на 94 млн рублей, в 2019-м — на 88 млн рублей, в 2020-м — на 103 млн рублей, а в 2021-м — на 151 млн рублей.
Среди самых крупных заказчиков за последние пять лет — Минкультуры России, упрдортранс Белгородской области и Центр организации дорожного движения (Москва).
Напомним, в прошлом году компания «ФИТ» была замешана в судебном процессе между фотографом из Салехарда и Минкультуры РФ. Компания хотела взыскать с федерального ведомства 100 тыс. рублей. Поводом стала фотография, размещённая на портале «Культура.РФ» в статье «Сердце Ямала — мой Уренгой».