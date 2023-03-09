Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Компания Жернового в Белгороде впервые за пять лет понесла убытки

9 марта 2023, 13:58
Фото: 1MI
Речь идёт о «Фабрике информационных технологий». При этом выручка от продажи организации за 2022 год составила 175 млн рублей.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Фабрика информационных технологий» работает в Белгороде с 2007 года и занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Руководитель и бенефициар — Фёдор Жерновой. Он же является и владельцем организации.

По итогам 2022 года компания «ФИТ» ушла в убыток на 24,4 млн рублей. При этом выручка от продажи составила 175,3 млн рублей.

В прошлом году фирма участвовала в трёх процедурах госзакупок, заключив три контракта на 39 млн рублей. При этом с 2018 по 2021 год число подписанных договоров не было меньше четырёх. Что касается сумм, в 2018 году были заключены контракты на 94 млн рублей, в 2019-м — на 88 млн рублей, в 2020-м — на 103 млн рублей, а в 2021-м — на 151 млн рублей.

Среди самых крупных заказчиков за последние пять лет — Минкультуры России, упрдортранс Белгородской области и Центр организации дорожного движения (Москва).

Напомним, в прошлом году компания «ФИТ» была замешана в судебном процессе между фотографом из Салехарда и Минкультуры РФ. Компания хотела взыскать с федерального ведомства 100 тыс. рублей. Поводом стала фотография, размещённая на портале «Культура.РФ» в статье «Сердце Ямала — мой Уренгой».

 

«ФИТ» или Минкульт: кто же заплатит штраф за украденное фото на портале «Культура.РФ»
Узнать подробнее
Читайте также:
ФИТ из Белгорода нарушила авторские права при наполнении портала «Культура.РФ»От ФИТа до «Ориона»: сколько в 2020 году заработали компании Фёдора Жернового«ФИТ» или Минкульт: кто же заплатит штраф за украденное фото на портале «Культура.РФ»
#Кристина Семенчук#Фит#Жерновой#Компания#Убытки#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород#Фёдор Жерновой
Подпишитесь
Неразорвавшийся снаряд под Белгородом пробил стену в частном доме
Сегодня, 13:10
Белгородэнерго: нарушение охранных зон линий электропередачи чревато последствиями
Сегодня, 12:12
Надёжнее скотча: житель Белгорода наклеил на окна квартиры семь православных крестов
Сегодня, 13:25
Что появится на месте старой городской свалки в Белгороде?
Сегодня, 08:18
Подброс фантиков и «чёрные возчики»: как белгородские бизнесмены экономят на мусоре
Сегодня, 10:10
Гладков: В Белгородскую область звонят мамы со всей страны, переживают
Сегодня, 11:45