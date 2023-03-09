«Как же его проверяли?» Адвокат Иванова об обвинениях в получении взятки автомобилем

«Понимаем, что очень тяжкое преступление нам вменяют. Более того, мы даже пока не разобрались с тем, за что мы якобы получили взятку. Настолько абсурдная ситуация, мы начали разбираться с предмета. Антон Иванов не имеет отношения к этому автомобилю», — отмечает адвокат.