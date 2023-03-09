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Published Сегодня, 08:39

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Updated Сегодня, 08:41

«Как же его проверяли?» Адвокат Иванова об обвинениях в получении взятки автомобилем

9 марта 2023, 08:39
Фото: страница Елены Палымовой в соцсети

Адвокат экс-мэра Белгорода объяснила ситуацию со спорным автомобилем

Экс-мэра Белгорода заключили под стражу. С этим решением не согласна его адвокат Елена Палымова, пишет «Абирег». Она заявила, что её подзащитный никаких взяток не получал. Помимо этого, Палымову удивило, как историю 2019 года проверяли перед приглашением Иванова на работу в мэрию.

Адвокат экс-мэра Белгорода Антона Иванова прокомментировала решение о заключении своего подзащитного под стражу. С этим Елена Палымова категорически не согласна. Она заявляет, что бороться они будут до конца.

«Понимаем, что очень тяжкое преступление нам вменяют. Более того, мы даже пока не разобрались с тем, за что мы якобы получили взятку. Настолько абсурдная ситуация, мы начали разбираться с предмета. Антон Иванов не имеет отношения к этому автомобилю», — отмечает адвокат.

Палымова заявила, что автомобиль приобрела бывшая жена Иванова. Документы, подтверждающие этот факт, со слов адвоката, имеются — именно поэтому предмета взятки нет.

Кроме того, речь идёт о событиях 2019 года, а на должность мэра Антон Иванов претендовал позже. Как его перед этим проверяли, неясно, считает юрист.

О том, что Антона Иванова задержали, стало точно известно накануне, 8 марта. Сообщалось, что бывший градоначальник планировал покинуть РФ, но его остановили в аэропорту Домодедово. Обвинили его в получении взятки в виде автомобиля на сумму около 3 млн рублей.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Антон Иванов#Уголовное дело#Общество#Взятка#Задержание#Экс-мэр#Автомобиль#Елена Палымова
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