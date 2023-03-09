«Как же его проверяли?» Адвокат Иванова об обвинениях в получении взятки автомобилем

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Адвокат экс-мэра Белгорода Антона Иванова прокомментировала решение о заключении своего подзащитного под стражу. С этим Елена Палымова категорически не согласна. Она заявляет, что бороться они будут до конца.
«Понимаем, что очень тяжкое преступление нам вменяют. Более того, мы даже пока не разобрались с тем, за что мы якобы получили взятку. Настолько абсурдная ситуация, мы начали разбираться с предмета. Антон Иванов не имеет отношения к этому автомобилю», — отмечает адвокат.
Палымова заявила, что автомобиль приобрела бывшая жена Иванова. Документы, подтверждающие этот факт, со слов адвоката, имеются — именно поэтому предмета взятки нет.
Кроме того, речь идёт о событиях 2019 года, а на должность мэра Антон Иванов претендовал позже. Как его перед этим проверяли, неясно, считает юрист.
О том, что Антона Иванова задержали, стало точно известно накануне, 8 марта. Сообщалось, что бывший градоначальник планировал покинуть РФ, но его остановили в аэропорту Домодедово. Обвинили его в получении взятки в виде автомобиля на сумму около 3 млн рублей.