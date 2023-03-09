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Published Сегодня, 11:45

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Updated Сегодня, 12:37

Гладков: В Белгородскую область звонят мамы со всей страны, переживают

9 марта 2023, 11:45
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Срочники попросили белгородского губернатора о дополнительном снаряжении

Вячеславу Гладкову показали, как расквартированы в регионе военнослужащие срочной службы. Он проверил места отдыха и приёма пищи, пожарную безопасность. О поездке губернатор рассказал в своём Telegram-канале.
Сюжет
СВО

Глава региона Вячеслав Гладков посетил военнослужащих срочной службы, расквартированных в Белгородской области. По его словам, несмотря на то, что условия полевые, места отдых и приёма пищи сухие и тёплые.

Помещения отапливаются, противопожарная безопасность соблюдается, проблем с питанием бойцов нет. Бытовые вопросы решаются через местные власти.

«Да, в Белгородскую область звонят мамы со всей страны. Переживают. Хочу сказать, что ваши сыновья достойно несут воинскую службу, а мы будем и дальше стараться помочь тем, чем можем», — отметил глава области.

Помимо этого, губернатор обещал помочь военнослужащим в вопросе дополнительного снаряжения.

Ранее губернатор передал оборудование и спецсредства для мобилизованных.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Гладков отвёз мобилизованным помощь на 13 млн рублей
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#Ольга Аксёнова#Срочники#Военнослужащие#Снаряжение#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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