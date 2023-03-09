Гладков: В Белгородскую область звонят мамы со всей страны, переживают

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Глава региона Вячеслав Гладков посетил военнослужащих срочной службы, расквартированных в Белгородской области. По его словам, несмотря на то, что условия полевые, места отдых и приёма пищи сухие и тёплые.
Помещения отапливаются, противопожарная безопасность соблюдается, проблем с питанием бойцов нет. Бытовые вопросы решаются через местные власти.
«Да, в Белгородскую область звонят мамы со всей страны. Переживают. Хочу сказать, что ваши сыновья достойно несут воинскую службу, а мы будем и дальше стараться помочь тем, чем можем», — отметил глава области.
Помимо этого, губернатор обещал помочь военнослужащим в вопросе дополнительного снаряжения.
Ранее губернатор передал оборудование и спецсредства для мобилизованных.