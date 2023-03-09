Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Герман Греф: Сбербанк может вернуться к выплатам дивидендов

9 марта 2023, 13:58
Руководство Сбера благодаря успешно достигнутому запасу прочности вернулось к вопросу о выплатах дивидендов акционерам по итогам прошлого года. Об этом проинформировал глава Сбера Герман Греф.

Из материалов к отчетности крупнейшего российского банка следует, что его бизнес-модель прошла еще одно испытание на прочность, сообщает ТАСС. Чистая прибыль Сбера по результатам 2022 года достигла отметки в 270,5 миллиарда рублей, заявил Греф.

Сбер зафиксировал по итогам 2022 года рост общего объема собственных средств до 5,8 триллиона, а также повышение до 14,8 процента достаточности базового капитала по группе.

«Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года», - подчеркнул Греф.

Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев в начале февраля текущего года сообщил о том, что Сбер выплатит дивиденды за 2022 год в сумме не менее 50 процентов своей прибыли.

В ходе годового собрания акционеров Сбера в прошлом году было решено отказаться от выплат дивидендов за 2021-й.



Подпишитесь
Неразорвавшийся снаряд под Белгородом пробил стену в частном доме
Сегодня, 13:10
Белгородэнерго: нарушение охранных зон линий электропередачи чревато последствиями
Сегодня, 12:12
Надёжнее скотча: житель Белгорода наклеил на окна квартиры семь православных крестов
Сегодня, 13:25
Что появится на месте старой городской свалки в Белгороде?
Сегодня, 08:18
Подброс фантиков и «чёрные возчики»: как белгородские бизнесмены экономят на мусоре
Сегодня, 10:10
Гладков: В Белгородскую область звонят мамы со всей страны, переживают
Сегодня, 11:45