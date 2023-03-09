Герман Греф: Сбербанк может вернуться к выплатам дивидендов

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Из материалов к отчетности крупнейшего российского банка следует, что его бизнес-модель прошла еще одно испытание на прочность, сообщает ТАСС. Чистая прибыль Сбера по результатам 2022 года достигла отметки в 270,5 миллиарда рублей, заявил Греф.
Сбер зафиксировал по итогам 2022 года рост общего объема собственных средств до 5,8 триллиона, а также повышение до 14,8 процента достаточности базового капитала по группе.
«Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года», - подчеркнул Греф.
Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев в начале февраля текущего года сообщил о том, что Сбер выплатит дивиденды за 2022 год в сумме не менее 50 процентов своей прибыли.
В ходе годового собрания акционеров Сбера в прошлом году было решено отказаться от выплат дивидендов за 2021-й.