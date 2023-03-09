Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Фонд «Поколение» поздравил с 8 Марта вдов, чьи мужья погибли при исполнении долга

9 марта 2023, 09:17
Фото: фонд "Поколение"
Сотрудники правоохранительных органов региона совместно с фондом «Поколение» Андрея Скоча посещают семьи белгородцев, погибших при исполнении служебного долга, чтобы поздравить с Международным женским днем.

Одна из семей — семья Героя России Владимира Бурцева. Цветы, подарки и теплые поздравления. Для Ирины Алексеевны Бурцевой все это — больше, чем просто внимание. Говорит, для гостей двери ее дома всегда открыты.

Регулярно поздравляют с праздниками, чему мы благодарны. И нам это очень приятно, потому что мы чувствуем, что мы нужны, мы не забыты
Ирина Бурцева, вдова Героя России В. В. Бурцева.

Ее супруг, Владимир Васильевич Бурцев, погиб в двухтысячном, сопровождая колонну сотрудников органов внутренних дел, которая следовала в Чеченскую республику. Память о Герое России живет в сердцах земляков. Имя Владимира Васильевича носит Белгородский правоохранительный колледж, в память о полковнике милиции проходят спортивные соревнования. К 9-му мая при участии фонда «Поколение» в регионе выпустят книгу о белгородских героях, в которую, в том числе, будет вписана история Владимира Бурцева. Не забывают о семьях сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, коллеги и общественники.

Фото: фонд "Поколение"
Таких семей — 26 на сегодня, которые сегодня посетят на дому и с участием фонда «Поколение», и с участником сотрудников правоохранительной системы. И вот это мероприятие, в первую очередь, направлено на сохранение памяти подвигов Героев.
Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы А. В. Скоча в Белгородской области

Сегодня Ирина Алексеевна на пенсии. С конца февраля прошлого года к делам женщины добавилось еще одно важное занятие — волонтерство. Вместе с членами региональной организации семей погибших защитников Отечества она собирает гуманитарную помощь для российских военных, участвующих в спецоперации.

Хочется пожелать всем женщинам хорошего настроения, исполнения желаний. Ведь все их мечты и чаяния всегда о нас — о тех, кто исполняет свой служебный дол.
Александр Коробейников, заместитель начальника УМВД России по Белгородской области.

Активности и энтузиазму Ирины Алексеевны можно лишь позавидовать. Впрочем, она, как и многие жены Героев России, просто не может жить иначе.

Читайте также:
Глава организации колясочников получил полноприводную коляску от фонда «Поколение»Фонд «Поколение» вручил по 20 тысяч рублей лучшим студентам Белгородской областиНовый автомобиль от фонда «Поколение» пополнил парк соцучреждений Чернянского района
#Артем Черненко#Общество#Поколение#Фонд Поколение#Белгородская область#Андрей Скоч#Алексей мирошник
Подпишитесь
Неразорвавшийся снаряд под Белгородом пробил стену в частном доме
Сегодня, 13:10
Белгородэнерго: нарушение охранных зон линий электропередачи чревато последствиями
Сегодня, 12:12
Надёжнее скотча: житель Белгорода наклеил на окна квартиры семь православных крестов
Сегодня, 13:25
Что появится на месте старой городской свалки в Белгороде?
Сегодня, 08:18
Подброс фантиков и «чёрные возчики»: как белгородские бизнесмены экономят на мусоре
Сегодня, 10:10
Гладков: В Белгородскую область звонят мамы со всей страны, переживают
Сегодня, 11:45