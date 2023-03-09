Фонд «Поколение» поздравил с 8 Марта вдов, чьи мужья погибли при исполнении долга

Ее супруг, Владимир Васильевич Бурцев, погиб в двухтысячном, сопровождая колонну сотрудников органов внутренних дел, которая следовала в Чеченскую республику. Память о Герое России живет в сердцах земляков. Имя Владимира Васильевича носит Белгородский правоохранительный колледж, в память о полковнике милиции проходят спортивные соревнования. К 9-му мая при участии фонда «Поколение» в регионе выпустят книгу о белгородских героях, в которую, в том числе, будет вписана история Владимира Бурцева. Не забывают о семьях сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, коллеги и общественники.