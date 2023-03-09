Дыра в стене и битые стёкла: в Сети появились фото последствий обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Неразорвавшийся снаряд попал в жилой дом в Шебекино и пробил стену. Боеприпас успешно обезвредили. Никто не пострадал.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на участке посекло забор и выбило стёкла. В городе проводился подомовой обход.
Напомним, сообщения об обстреле города появились в районе 15:30. Практически одновременно под огнём ВСУ оказалась Новая Таволжанка, которую ранее неоднократно обстреливали.