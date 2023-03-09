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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Дыра в стене и битые стёкла: в Сети появились фото последствий обстрела Шебекино

9 марта 2023, 14:19
Фото: Telegram-канал «Шо Шебекино»

Последствия обстрела под Белгородом показали на фото

В результате обстрела приграничного города зафиксировали прилёт в жилой дом. Попавший туда снаряд не разорвался. Фото опубликовали в Telegram-канале «ШО Шебекино».
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Обстрел

Неразорвавшийся снаряд попал в жилой дом в Шебекино и пробил стену. Боеприпас успешно обезвредили. Никто не пострадал.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на участке посекло забор и выбило стёкла. В городе проводился подомовой обход.

Фото: Telegram-канал «Шо Шебекино»

Напомним, сообщения об обстреле города появились в районе 15:30. Практически одновременно под огнём ВСУ оказалась Новая Таволжанка, которую ранее неоднократно обстреливали.

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#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино
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