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Published Сегодня, 17:37

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Для белгородских выпускников планируют облегчить сдачу экзаменов

9 марта 2023, 17:37
Фото: 1MI
Облегчённые экзамены сделают для выпускников 9-х и 11-х классов, отметил губернатор.
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ЕГЭ 2023

Для белгородских выпускников 9-х и 11-х классов облегчат экзамены, сообщил в прямом эфире на областном телевидении губернатор Вячеслав Гладков. Коснётся это детей из приграничных районов, Белгорода, Яковлевского, Новооскольского и Старооскольского горокругов.

Дети оказались в очень сложной ситуации, но любое ослабление требований — плохо для развития ребёнка. Пытаемся найти выход. Сейчас ведём переговоры с правительством России, чтобы для детей из приграничных районов, Белгорода, Яковлевского, Новооскольского и Старооскольского горокругов ввести дополнительные облегчения сдачи экзаменов. Будет ли это сделано и как это осуществим, постараемся ответить в ближайшее время.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

Напомним, что родители школьников неоднократно просили власти отменить ОГЭ и ЕГЭ, потому что их дети большую часть учебного года находятся на дистанционном формате обучения. По словам родителей, такой формат не является эффективным.

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#Александра Склярова#Сдача экзаменов#Облегчённая форма#Огэ#Образование#ЕГЭ 2023#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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