Для белгородских выпускников планируют облегчить сдачу экзаменов

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Для белгородских выпускников 9-х и 11-х классов облегчат экзамены, сообщил в прямом эфире на областном телевидении губернатор Вячеслав Гладков. Коснётся это детей из приграничных районов, Белгорода, Яковлевского, Новооскольского и Старооскольского горокругов.
Дети оказались в очень сложной ситуации, но любое ослабление требований — плохо для развития ребёнка. Пытаемся найти выход. Сейчас ведём переговоры с правительством России, чтобы для детей из приграничных районов, Белгорода, Яковлевского, Новооскольского и Старооскольского горокругов ввести дополнительные облегчения сдачи экзаменов. Будет ли это сделано и как это осуществим, постараемся ответить в ближайшее время.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
Напомним, что родители школьников неоднократно просили власти отменить ОГЭ и ЕГЭ, потому что их дети большую часть учебного года находятся на дистанционном формате обучения. По словам родителей, такой формат не является эффективным.