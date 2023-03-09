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Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Дистант в белгородских школах продлили до конца учебного года

9 марта 2023, 17:23
Фото: 1MI
О единогласном решении заявил Вячеслав Гладков во время прямой линии. Теперь онлайн-образование ждёт учащихся ещё двух муниципалитетов.

9 марта во время прямой линии губернатор Белгородской области объявил о продолжении дистанционного обучения до конца текущего учебного года. Это связано с оперативной обстановкой, которая сейчас в регионе достаточно неспокойная.

Примечательно, что к текущим девяти приграничным районам, Белгороду и Яковлевскому округу прибавились ещё и учебные заведения Новооскольского округа, а также сельского поселения Мелиховское Корочанского района. Здесь дистант начнётся с понедельника следующей недели, 13 марта. Детские сады также закрывают — будут работать только дежурные группы.

В той обстановке, которая складывается, единогласно принято решение, что дистанционное обучение нужно продлить до конца учебного года.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее формат дистанционного обучения продляли минимум до 24 марта. А речь о том, что заниматься онлайн теперь будут ещё в двух муниципалитетах, зашла после того, как над Новым сколом сбили три ракеты.




Формат дистанционного обучения могут ввести в ещё двух округах Белгородской области
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#Белгородская область#Новооскольский горокруг#Вячеслав Гладков#Корочанский район#Спецоперация#Образование#Приграничье#Ребёнок#Дистанционное обучение#Дистанционка#Кристина Семенчук
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