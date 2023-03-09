Дистант в белгородских школах продлили до конца учебного года

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
9 марта во время прямой линии губернатор Белгородской области объявил о продолжении дистанционного обучения до конца текущего учебного года. Это связано с оперативной обстановкой, которая сейчас в регионе достаточно неспокойная.
Примечательно, что к текущим девяти приграничным районам, Белгороду и Яковлевскому округу прибавились ещё и учебные заведения Новооскольского округа, а также сельского поселения Мелиховское Корочанского района. Здесь дистант начнётся с понедельника следующей недели, 13 марта. Детские сады также закрывают — будут работать только дежурные группы.
В той обстановке, которая складывается, единогласно принято решение, что дистанционное обучение нужно продлить до конца учебного года.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее формат дистанционного обучения продляли минимум до 24 марта. А речь о том, что заниматься онлайн теперь будут ещё в двух муниципалитетах, зашла после того, как над Новым сколом сбили три ракеты.