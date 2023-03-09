Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Деревья в Белгороде приведут в порядок почти за 5 млн рублей

9 марта 2023, 06:11
Фото: 1MI
В Сети появилась закупка на выполнение работ по спилу, санитарной обрезке и кронированию деревьев в областном центре. На это готовы потратить около 5 млн рублей.

В Белгороде приведут в порядок деревья. На это готовы потратить более 4,9 млн рублей. Речь о выполнении работ по спилу, санитарной обрезке и кронированию деревьев. Заявки можно подавать до 14 марта.

От подрядчика требуют обрезать ветви, провести кронирование и повалить некоторые деревья. Оставшийся после работ мусор исполнитель должен убрать самостоятельно и отправить его на утилизацию.

Работы проведут на 25 участках по всему городу — в центре и на Харгоре. Займутся деревьями и в парке Победы.

Заказчиком работ выступает Белгорблагоустройство.

«Спасают от осколков»: почему белгородцы против вырубки деревьев
Узнать подробнее
Читайте также:
«Половину посадки снесли под 0». Белгородцы возмущены вырубкой деревьевВ Центральном парке нельзя установить новые аттракционы, не срубив последние деревьяБелгородцев удивили десятки вырубленных деревьев в Сосновке
#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Закупка#Деревья
Подпишитесь
Неразорвавшийся снаряд под Белгородом пробил стену в частном доме
Сегодня, 13:10
Белгородэнерго: нарушение охранных зон линий электропередачи чревато последствиями
Сегодня, 12:12
Надёжнее скотча: житель Белгорода наклеил на окна квартиры семь православных крестов
Сегодня, 13:25
Что появится на месте старой городской свалки в Белгороде?
Сегодня, 08:18
Подброс фантиков и «чёрные возчики»: как белгородские бизнесмены экономят на мусоре
Сегодня, 10:10
Гладков: В Белгородскую область звонят мамы со всей страны, переживают
Сегодня, 11:45