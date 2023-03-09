Деревья в Белгороде приведут в порядок почти за 5 млн рублей

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В Белгороде приведут в порядок деревья. На это готовы потратить более 4,9 млн рублей. Речь о выполнении работ по спилу, санитарной обрезке и кронированию деревьев. Заявки можно подавать до 14 марта.
От подрядчика требуют обрезать ветви, провести кронирование и повалить некоторые деревья. Оставшийся после работ мусор исполнитель должен убрать самостоятельно и отправить его на утилизацию.
Работы проведут на 25 участках по всему городу — в центре и на Харгоре. Займутся деревьями и в парке Победы.
Заказчиком работ выступает Белгорблагоустройство.