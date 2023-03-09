Что появится на месте старой городской свалки в Белгороде?

Как рассказал инженер компании «ЦМПТ» Михаил Щербинин, весь полигон представляет собой территорию, заваленную мусором с 1977 года. Глубина залегания — от 2 до 16 метров. Сама территория свалки - 20 га. Задача - убрать мусор и переместить его на площадь в 8 га. Свалочные массы будут убирать до земли — основания образования свалки. Затем их переместят в основное благоустраиваемое тело. Здесь они пересыпаются чернозёмом, песком, глинозёмом, чтобы не происходило гниение, парение и любая другая реакция.