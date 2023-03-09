Что появится на месте старой городской свалки в Белгороде?

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Как рассказал журналистам замруководителя департамента городского хозяйства Сергей Полхов, комплекс мероприятий, который проводится на старой городской свалке, выполняется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Данный полигон работал с 1977 года. С 2006 года он является нерабочим. А в 2019 году он официально был закрыт.
По всей России подобные свалки в своей массе многочисленны и кардинально чем-то свалочные массы и мусор, которые там находится, не отличаются. Сейчас, проводя работы, мы видим, как менялся мусор с годами. В Советском Союзе больший процент отходов состоял из разлагаемого мусора и бумажных упаковок, сегодня это полиэтилен, неразлагаемые материалы и упаковки.
Сергей Полхов
На 7 марта на полигоне в Белгороде в сформированное новое тело переместили уже около 170 тысяч кубометров свалочных масс.
Это масштабный инфраструктурный экологический проект, который будет в себя включать два этапа. Первый — технический, а второй — агротехнологический. Технический этап — это перемещение свалочных масс и формирование нового тела объекта с устройством скважин и сбором фильтрата, образующегося от мусора. Второй этап (заключительный) завершится в конце 2024 года озеленением и благоустройством территории.
Сергей Полхов
Муниципальный контракт заключили в декабре 2022 года. Всего на рекультивацию выделили 1,5 млрд рублей. Подрядчиком выступила компании «ЦМПТ», у которой уже есть опыт производства подобных инфраструктурных проектов по двум локациям России: в Московской и Ростовской областях.
Эти объекты подрядчиком завершены в полном объёме, и мы понимаем, что данный подрядчик справляется на сегодняшний день с работами, которые указаны у нас в графике. Также у нас заключён контракт на строительный надзор с УКСом Белгородской области, на авторский надзор - с компанией «Инвест СБ». На месте постоянно присутствуют специалисты департамента городского хозяйства. Все работы еженедельно также принимаются областными структурами — департаментом ЖКХ Белгородской области.
Сергей Полхов
Полхов добавил, что все этапы работ разбиты на каждый день с учётом людей и единиц техники. На 7 марта на объекты было 22 единицы техники и около 27 человек персонала.
Если по каким-либо причинам происходит отставание, то в график следующих дней это отставание должно быть навёрстано дабы не допустить накапливающегося отставания по всему проекту.
Сергей Полхов
Как рассказал инженер компании «ЦМПТ» Михаил Щербинин, весь полигон представляет собой территорию, заваленную мусором с 1977 года. Глубина залегания — от 2 до 16 метров. Сама территория свалки - 20 га. Задача - убрать мусор и переместить его на площадь в 8 га. Свалочные массы будут убирать до земли — основания образования свалки. Затем их переместят в основное благоустраиваемое тело. Здесь они пересыпаются чернозёмом, песком, глинозёмом, чтобы не происходило гниение, парение и любая другая реакция.
Когда в советское время организовывали свалки, обычно это был карьер, оттуда добывали полезные ископаемые, а затем заваливали мусором. Задача собрать его с 20 га и сложить упакованным на 8 га. Остальную территорию засыпем песком и проведём озеленение.
Михаил Щербинин
Щербинин добавил, что в ходе рекультивации мусор укладывается, уплотняется, пересыпается и упаковывается в непроницаемые оболочки, которые исключают попадания дождевых вод в теле полигона, чтобы уменьшить выход фильтрата. Также вокруг нового тела предусмотрен проектом кольцевой дренаж. Это дренажная труба, в которую дренирует весь фильтрат — вода, которая попадает из атмосферных осадков и которая получается в результате гниения биологических масс.
Затем фильтрат по системе трубопроводов подаётся на очистные сооружения, там он разлагается на две фракции - чистую техническую воду и концентрат фильтрата. Для концентрата фильтрата требуется отдельная утилизация, поскольку это довольно агрессивные отходы, а техническая вода используется для полива зелёных насаждений на территории полигона.
Михаил Щербинин
По итогам рекультивации на месте полигона появится зелёная зона с многолетними растениями и деревьями.
Это будет красивая территория в виде зелёного кургана — зоны уступами будут спускаться к равнине.
Сергей Полхов